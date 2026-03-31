Николай Василев: Спрете раздаването на пари, за 5 г. хаос, държавата стана майка хранилница за всички

Българското общество не се състои от 6 милиона бедняци, които да се редят на опашка за формуляри за 20 евро, все едно сме в Куба, категоричен е финансистът

Още акценти:

Следващият кабинет трябва от раз да отреже всички автоматични вдигания на заплати и да съкрати 9000 незаети щатни бройки в администрацията

Всеки път, като имаме ново правителство – единадесето за 5 г., си спомям за едно късметче, което получих с чашата кафе: Не са важни милионите вдишвания и издишвания, а миговете, които спират дъха

Ако се реализира лош сценарий с 5% инфлация, пак не трябва да се вземат мерки, ще се наложи ако стане двуцифрена

Не трябва да има увеличение на преките данъци. Дори предлагам 9% данък печалба и върху доходите

По-добре без бюджет, отколкото сватбарско предизборно наддаване. Редовен бюджет – от редовен кабинет. Лошото е, че не знаем дали и той няма да е по-разхитителен от предните

- Светът стана несигурно място, редуват се войни, пандемии, кризи. Какви са заплахите от сегашната, г-н Василев?

- Да, през последните години постоянно се редуват кризи. Европа и България все са неподготвени и неадекватни. Помните ли вица, че лидерът на държавата агресор от 2022 г. щял да получи Нобелова награда за медицина, защо същия ден спряхме да говорим за пандемията...

Предполагам, че ако кацнат извънземни, войните ще спрат за един ден. Това по-скоро е фантастика, но по-вероятно е да има войни, рецесия и инфлация, мигрантски вълни. А не дай Боже и природно бедствие. А всичко това едновременно? Затова от години призовавам да не вземаме ненужни дългове, да имаме бюджетни излишъци, да намалим разходите и да реформираме раздутия публичен сектор. Да подсилим охраната на границите.

- Да го направим, но ние пак сме на резервна гума, както нарекохте служебните кабинети…

- Не съм фен на концепцията за служебни правителства. Нужна ни е нова епоха на редовни кабинети с пълни мандати. Да му мислят политиците, ако напролет пак не успеят да създадат такъв.

- Без да сте фен, оценете стъпките на служебния кабинет.

- Оценката ми е негативна. Цена на петрола от 100-110 долара за барел нито е най-високата, нито е толкова ненормална. Лъчезар Богданов показа, че през 68 месеца в близкото минало цената е била такава или по-висока. Преди почти 2 десетилетия достигна 147 долара, а тогава заплатите бяха към 4 пъти по-ниски. И никой не е искал компенсации. Преди почти 2 десетилетия достигна 147 долара, а тогава заплатите бяха към 4 пъти по-ниски. И никой не е искал компенсации. Българското общество не се състои от 6 милиона бедняци, които да се редят на опашка за формуляри за 20 евро, все едно сме в Куба.

През последните 5 години – епохата на хаос, държавата се превърна в майка хранилница, която плаща сметките на всички за всичко. При поскъпване на петрола за няколко седмици без отчетена висока инфлация все още държавата не трябва да прави нищо. Има много други задачи за решаване. А служебно правителство съвсем не трябва да променя правила и да раздава пари. Отлагането на толтаксите е огромна грешка, защото то може да продължи безкрайно.

- Но други държави намаляват временно акцизи за горива и също въвеждат компенсации…

- Категорично не е добра идея. Първо, невъзможно е, защото в България имаме най-ниския акциз в ЕС от разрешеното. Второ, не смятам, че петрол от 100 долара е нещо драматично, че да се налагат действия. Ако шофираме, особено с резервна гума, и завали дъжд, няма нужда да преинсталираме двигателя.

- Ресторантьорите пак поискаха 9% ДДС. След тях навярно ще има и други. Поредната грешка или оправдана мярка ще е?

- Сакън. Ето добър пример как глупостите стават постоянни. 5 години поред се борихме да премахнем намалените ставки по ДДС и тъкмо успяхме. Ресторантьорският бизнес какво точно е пострадал? Често ходя в български ресторанти и са прекрасни.

- БНБ добави два нови сценария. И двата носят инфлация и намаляват ръста. Да стискаме палци да ни се разминат?

- Ако се реализира лош сценарий за 5% инфлация, това според мен пак не налага мерки. Пенсиите растат с 8-9%, заплатите с - 11-13%. Ако инфлацията стане двуцифрена, тогава ще трябва да се прави нещо.

- Сравнете липсата на нормален бюджет с парламентарно творчество в сватбарски стил върху държавните финанси, кое е по-доброто?

- По-добре без бюджет, отколкото сватбарско предизборно наддаване. Редовен бюджет от редовен кабинет. Лошото е, че не знаем дали и той няма да е по-разхитителен от предните.

- Какво искате да видите в нормалния бюджет?

- Трябва да е с излишък, а не с дефицит. 3% дефицит да престанат да бъдат някаква позитивна цел. Разходите да са 37-40% от БВП, както беше нормално от 1990 до 2020 г. А не 45-50%, както се бяхме запътили. Не трябва да има увеличение на преките данъци. Дори предлагам 9% данък печалба и 9% върху доходите на физическите лица. Необходима е смела оптимизация на целия публичен сектор. Да спрат парите за ток и други ненужни компенсации. Цял век ли държавата ще плаща нечии сметки с парите на данъкоплатците? Също така да се ликвидират ковидните добавки, да се реформира системата на ТЕЛК. Иначе скоро ще имаме 5 милиона нетрудоспособни. Да се предвидят много милиони, които да се насочат към решаване на демографските проблеми.

- Ще доживеем ли до малка, стегната и справедливо платена администрация?

- Трябва следващият кабинет от раз да отреже всички автоматични формули за вдигане на заплати А администрацията работи по-добре тогава, когато е по-малка. Припомням, че сега 4-ма министри управляват ресора на Трайчо Трайков от преди 15 г. Нужна е политическа воля за дълбоки реформи в публичния сектор. Общините да са три пъти по-малко. Министерствата - с 4-5 по-малко. Агенциите - с една четвърт. Имаме 52 държавни университета, към 400 болници, най-голямата полиция в Европа на глава от населението, да не говорим за числеността в съдебната система. А населението намалява и един ден всички ще работят в бюджетната сфера.

- Всеки нов кабинет обвинява предишния, че е направил ударни разходи в последния момент. И сега се сочат милиарди, дадени за пътища.

- Магистрали, летища, пристанища, ВиК и жп обекти трябва да се строят предимно от частния сектор с концесии. В държавния сектор филмът няма да се промени никога. Критиците казват, че концесионните процедури може да са корупционни. Но пък държавните поръчки в държавната инфраструктура винаги ще са.

- След изборите кои ще са най-големите предизвикателства пред редовен кабинет?

- Твърдя, че икономическа политика в държавата отдавна няма. Бюджетното харчене не е икономическа политика. Колкото повече министерства има с гръмки заглавия като индустрия, растеж и иновации, толкова повече няма съдържание. Откога не чуваме думи като приватизация – например ББР и енергетиката, концесии и публично-частни партньорства. И още - общо капиталообразуване в икономиката от 35-40% от БВП, колкото беше преди 2 десетилетия. А сега е по-малко, отколкото при Виденов.

- Какво още не чуваме, а смятате, че трябва?

- Да кажат стоп на безразсъдното раздаване на пари и да направят бюджетните излишъци новото - старо нормално. Вместо това все чупим рекорди с дефицитите. Да спрат да разрастват държавния апарат и публичния сектор. Могат да се съкратят към 9 хил. незаети щатни бройки – за какво са им? И после още 20 хил. заети. Вместо това служебният кабинет стартира с рекорден брой министри. А съкращения – йок. Да подготвят концесионни процедури за ВиК. Министърът на МОСВ в преден кабинет не го направи, после подкрепяше идеите за концесии. А сега отново е министър и просто констатира, че пак ще има режим на водата, но не предлага решение. Ами и аз отсега констатирам, че през 2036 г. мрежата пак ще се е разпаднала, кражбите на пари и на вода ще са огромни и ще има режим. Каква е разликата между 2006, 2016 и 2026 г.?

Да подготвят концесионни процедури за всички магистрали + Летище Пловдив, които после да се построят за един мандат. Вместо това пáрата ще отиде да се критикува процедурата за мантинелите. Да пооправят пътищата, вкл. с пари от по-високи тол такси. Вместо това за пореден път отложихме тяхното увеличение и оставихме горещия картоф за следващото редовно правителство. То пък да се готви за нови протести за ново отлагане. Цял живот търкаляме едни и същи безмислени камъни. Петте моста над Дунав за кой век бяха планирани? И там може концесия. Да реализират национална кампания за рециклиране и разделно събиране на отпадъци. Кой ще е против? Да дадат поне една идея за демографска политика. Скоро ще излязат данните за раждаемостта през 2025 г. и ще ги коментирам. Има ли поне още един човек, вкл. политик, на когото му пука, че нацията се топи? Не съм забелязал. Да построят ударно всички необходими детски градини, вкл. като инвестиции от частния сектор. Но нали неродените деца не гласуват? Да положат усилия да ни изкарат от Сивия списък за пране на пари и финансиране на международния тероризъм. Там ни вкара новото поколение политици от ерата на хаоса, а кой ще ни изкара? Вместо децата да викат 6-7, кабинетът да каже 7-8 и да напредне с новите блокове на АЕЦ Козлодуй. Белене започна с 1300 г. България. За 1400 г. ще имаме ли 7-8? Апропо, днес премиерът и енергийният министър са в Украйна. Дано ни изненадат с продажба на старите реактори. Да се надяваме, че за 15 г. под дъжда цената им се е вдигнала...Да направят поне едно държавно дружество от енергетиката публично и да го листнат на борси. За това обаче е нужен министър на финансите, който да знае, че има капиталови пазари и че той отговаря за тях. Последните 17 не знаеха и финансовата индустрия не им е виждала очите след Милен Велчев. Да подкрепят с реклама туризма – като алтернатива на затворения Близък Изток. Да дадат поне една идея за това как нашите малчугани да не са на последно място в класациите на ЕС по образование. Както и поне една идея как да не се източва здравната каса. За по-сериозни промени в здравеопазването не смея и да мечтая. Да привлекат поне една инвестиция, българска или чужда. Вместо това енергията ще отиде в раздаването на 20 евро и в безполезната борба с цени и надценки. Да планират построяването на нов национален стадион, че да не ни е срам да домакинстваме международен турнир. Да попълнят и увеличат личния състав на армията, че и там сме гола вода. Може би ще кажете – ама това не са задачите на служебен кабинет.

- Разбрах какво не трябва да прави служебния кабинет, а какво ще ви зарадва, ако прави?

- Всеки път, като имаме ново правителство – единадесето за 5 години, си спомям за едно късметче, което получих с чашата кафе: Не са важни милионите вдишвания и издишвания, а миговете, които спират дъха. Все се надявам, че “новите” с голяма енергия ще подхванат безбройните нерешени задачи и ще модернизират страната, а те все се занимават с дребнотемия. Макар че министрите, общо взето, са сериозни и свестни хора.

- С кои реформи биха" спрели дъха"?

- Да кажат стоп на безразсъдното раздаване на пари и да направят бюджетните излишъци новото нормално. Вместо това все чупим рекорди с дефицитите. Да спрат да разрастват държавния апарат и публичния сектор. Могат да се съкратят към 9 хил. незаети щатни бройки – за какво са им? И после още 20 хил. заети. Вместо това служебният кабинет стартира с рекорден брой министри. А съкращения- йок. Да подготвят концесионни процедури за ВиК. Министърът на МОСВ в преден кабинет не го направи, после подкрепяше идеите за концесии. А сега отново е министър и просто констатира, че пак ще има режим на водата, но не предлага решение. Ами и аз отсега констатирам, че през 2036 г. мрежата пак ще се е разпаднала, кражбите на пари и вода ще са огромни и ще има режим. Нека да подготвят концесионни процедури за всички магистрали плюс летището в Пловдив, които после да се построят за един мандат. Да пооправят пътищата, включително с пари от по-високи толтакси. Вместо това за пореден път отложихме тяхното увеличение и оставихме горещия картоф за следващото редовно правителство. То пък да се готви за нови протести за ново отлагане.

Цял живот търкаляме едни и същи безсмислени камъни. Петте моста над Дунав за кой век бяха планирани? И там може да се направи концесия. Да реализират национална кампания за рециклиране и разделно събиране на отпадъци. Да дадат поне една идея за демографска политика. Скоро ще излязат данните за раждаемостта през 2025 г. и ще ги коментирам.

Да построят ударно всички необходими детски градини, включително като инвестиции от частния сектор. Да положат усилия да ни изкарат от сивия списък за пране на пари и финансиране на международния тероризъм. Там ни вкара новото поколение политици от ерата на хаоса, а кой ще ни изкара? Кабинетът да напредне с новите блокове на АЕЦ “Козлодуй”. Апропо, премиерът и енергийният министър са в Украйна. Дано ни изненадат с продажба на старите реактори. Да се надяваме, че за 15 г. под дъжда цената им се е вдигнала…

Могат да направят поне едно държавно дружество от енергетиката публично и да го листнат на борси. Да подкрепят с реклама туризма – като алтернатива на затворения Близък изток. Да дадат поне една идея за това как нашите малчугани да не са на последно място в класациите на ЕС по образование. Както и поне една идея как да не се източва здравната каса. За по-сериозни промени в здравеопазването не смея и да мечтая.

Да привлекат поне една инвестиция, българска или чужда. Вместо това енергията ще отиде в раздаването на 20 евро и в безполезната борба с цени и надценки. Да планират построяването на нов национален стадион, че да не ни е срам да домакинстваме международен турнир. Да попълнят и увеличат личния състав на армията, че и там сме гола вода. Може би ще кажете – ама това не са задачите на служебен кабинет.

- Казвам го. Това си е цяла програма за 4-годишен мандат...

- Зависи. Ако свършат нещо важно и полезно, ще ги подкрепяме. А те предимно раздават пари. Моите препоръки са към всички кабинети – редовни или не. Да припомня какво например направи първото служебно правителство от лятото на 2021 г. Пое ангажимент за повишаване на данък печалба за големите фирми от 10 на 15% . Ежедневно подстрекаваше към актуализации на бюджета и към нови социални разходи, с което отприщи бюджетната лавина, която се засилва и досега. Отложи членството в еврозоната и го забави с 3 години. Разбишка строежа на магистрала “Хемус”, без да намери по-добро и по-евтино решение. Кажете сега това да не би да е било работа на служебен кабинет?

CV

Роден е на 28 ноември 1969 г. във Варна

Завършва икономика в Будапеща, бизнес администрация, финанси и икономика в Ню Йорк, магистър по международна икономика и финанси в САЩ и Япония

От 1996 до 2001 г. работи като инвестиционен банкер в Лондон, Токио и Ню Йорк

Вицепремиер и министър на икономиката, а след това и на транспорта и съобщенията в кабинета "Сакскобургготски".

Министър на държавната администрация и административната реформа в кабинета "Станишев"