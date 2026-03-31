В цифри: 17-и сме в света по тревожност и депресии

България е 17-а по тревожност и депресии сред първите 20 държави в света с 5,1% от населението, показват данни на Глобален доклад за психичното здраве и изследвания за 2025 и 2026 г.

Попадаме в група с Беларус, Либия, Чили, Чехия, Бразилия с между 5,1 и 5,5% засегнати от населението, показват данните.

Лидер е Обединеното кралство със 7% заболели, следвано от Нидерландия (6,9%) и Украйна (6,6%).

Напред в списъка по дял засегнати са Тунис (6,1%), Ливан (5,9%) и Гърция (5,9%), Швейцария (5,8%), Австралия (5,6%), Куба (5,5%), Мавриций и Барбадос (по 5,4%).

След нас в топ 20 по засегнати от депресии и тревожност са САЩ, Финландия и Германия с резултати под 5% от населението.

Класацията подсказва, че психичното здраве се превръща в основен глобален проблем и че отворените разговори за него са от съществено значение за изграждането на по-здрави общности.