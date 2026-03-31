Всеки път, когато ресторантьорите искат данъчни облекчения, обновявам версия на тази графика. При 43% обща инфлация от 2015 г. насам ръстът на цените в ресторантите и кафенетата приближава 110% за същия период. Никакво увеличение на труд, ток или суровини не отговаря на над двоен ръст за 10 години - далеч над всичко останало в икономиката.
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22571629 www.24chasa.bg
Ресторантьорите искат. Но за 10 г. вдигнаха цените със 110%
Последвайте ни в Google News Showcase