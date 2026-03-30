Уважаеми водещи, не мачкайте кандидатите, които сте поканили

Добър вечер. Последните няколко дни гледам и слушам кандидати за изборите, които гостуват в най-популярните ТВ предавания в различни телевизии. Досега се сдържах, ама вече не се трае.

Уважаеми водещи, в предизборната кампания вашата роля е да дадете възможност на кандидатите да обяснят на населението какво мислят да правят, ако влязат в Парламента. Може да не ви харесва, но това е смисълът на подобни гостувания. Не се опитвайте да ни предпазите от нещо. Не сме деца.

Самите кандидати идват при вас не защото много искат да дебатират с вас лично или да се джавкат на тема кой кого обесил. Те чудесно знаят, че вие ще ги надговорите, щото сте на екран от години и даже след като кандидатите си тръгнат, вие ще продължите да ги оборвате, иронизирате, пренебрегвате и т. н.

Кандидатите идват при вас, за да използват телевизиите като технически ресурс на масови медии, с който да достигнат до много хора. Разбира се, много е хубаво медията да подкрепя кандидатите от нашата партия и да се зъби на други кандидати, да им напомня минали прегрешения за гьола в Белене, да ги пита дали техните задгранични приятели не са бесили някого преди 100 години. И да спестява на кандидатите от приятелски партии въпроси за електрическите самолети от Ловеч, за няколкото тунела под Стара планина и няколкото моста над Дунава, за наличието на чуждо гражданство при заемане на пост и т. н.

Имайте предвид, уважаеми водещи, че ние искаме да чуем кандидатите. Ако искате да дебатирате с тях - станете кандидати. Или излезте от ролята на водещи, вървете в някое коментарно студио и коментирайте. Но не мачкайте кандидатите, които сте поканили или които ПРите им са договорили с вашите редактори. Това се отнася с пълна сила независимо дали става въпрос за безплатни или платени участия.

Ако пък става въпрос само за платените участия, то е кристално ясно - вие водещите и телевизиите/радиата сте наети, плаща ви се наем, за да може кандидатът да каже на избирателите каквото иска да им каже, за да гласуват за него.

Разбира се, и самите кандидати искат да светят с отразената светлина на популярните водещи и националните телевизии и радиа. Спор няма. Но ако това не ви харесва, по-добре не ги канете или не водете предавания с нежелани гости, вместо да водите война с тях, щото не ви харесва партията им или идеите им.

(От фейсбук)