Балканите не са място за заточение на нежелани мигранти - както от Британия, така и от цяла Европа. Западна Европа си създаде драматичен проблем с концентрация на културно и религиозно враждебно население на своя земя и сега трябва да го решава. Именно този ключов проблем надува обществената подкрепа за националпопулистките партии от Берлин до Лондон. "Либерализацията" на обществените отношения след 60-те години, масовият преход към култура на потребителски хедонизъм доведе до демографска криза и оттам - до криза на трудовия пазар. Типичната западноевропейска държава през последните 3-4 десетилетия приема около 1 - 1.5 на сто от своето население годишно като мигранти от Западна Азия и Африка. Липсата на реални възможности за културна интеграция на новодошлите (които поколения наред се придържат към собствената си религия, култура и начин на живот) доведе до мощното лансиране на мултикултурализма като идеология на "многообразието" - първообраз на "бъдещия глобален свят". Търпи, европейски глупчо - бъдещето ти е сияйно! Днес по улиците на Лондон, Манчестър, Хага и Париж се провеждат два типа публични демонстрации - на изгубили чувство за мяра ислямисти и на европейци, които искат строги мерки против миграцията и ре-имиграция.

Източна Европа запази своя инстинкт за самосъхранение - може би защото повечето страни тук са управлявани от чужди империи в продължение на столетия. Източноевропейците ценят своите национални държави и са основателно подозрителни към "мултикултурните" ексцеси на западните левичари, отворили обществата си за масиран ислямски екстремизъм. Днес на управляващите в Уайтхол и навсякъде другаде в Западна Европа им припарва над дъното на панталоните и започват трескаво да търсят места, където да "релокализират" (за да не употребяват грозната дума "да изхвърлят") тези мигранти, които лекомислено - от алчност, идеологическа слепота или глобалистко високомерие - са приемали през последния повече от половин век. Не господа - Балканите не са ви решение да се отървете от тях. Ние не сме наследници нито на колониалните ви авантюри, нито на техните миграционни последствия. Пробвайте там, откъдето са дошли - пробвайте Западна Азия, Северна Африка, където решите другаде. Ние достатъчно сме страдали от колонизатори, империи и тоталитарни режими на насилие - не ги желаем!

Само че това, което не става открито, започва да става по "втория начин". Кои български институции приеха решение за внасяне в България на пакистанци по трудови договори, и под чий натиск? За колко време? Кой ще гарантира, че след изтичането на договорите пакистанците ще си тръгнат? Кой допуска непрекъснато нарастващите общности на представители от Средния изток в София и други градове на страната? Цели квартали, стотици "бръснарници", с нарастващи претенции...? Върви предизборна кампания. Всички партии се държат като новородени на политическата сцена - нямат общо с корупция, нямат общо с безводие, нямат общо с имиграция. Има ли кой да им зададе въпроси? Или и ние ще изчакаме да влезем в западната миграционна криза, за да ни дойде ума в главата!

(От фейсбук)