Как ЛГБТИ се съчетаха с ислямистите, които хвърлят гейовете от високите етажи

Каква е връзката между палестинската куфия и Иран? И защо западната левица и либералите защитават режима на мюсюлманските духовници и неговите милиции? И защо някои наивни западняци смятат, че Върховният лидер е ислямският еквивалент на папата във Ватикана?

Картата на съюзите в Запада след войната в Газа смеси всичко в едно, а наивността на западната общественост по отношение на сложността на арабската реалност създава противоречиви картини, понякога трагични, а понякога и комични.

Едно от най-забележителните явления е, че в Запада се формира „несвещен" съюз, по думите на Тони Блеър, между западната левица и политическия ислям.

По време на протестните демонстрации срещу войната в Иран демонстрантите, повечето от които бяха бели западняци, носеха палестински куфии, развяваха иранското знаме и скандираха „Free Palestine"!!

Когато телевизионен репортер попита защо се свързва опозицията срещу войната в Иран с палестинската кауза, западните демонстранти не можаха да отговорят!

Но демонстрациите започнаха да се организират и да се въртят около пакет, който обединява лозунгите на западната левица и политическия ислям.

Например, подкрепата за Палестина беше свързана с подкрепата за Хамас, Хизбула, Хутите и 7 октомври, така че всяко разграничаване между тях започна да се счита за отклонение от „консенсуса" в тази ляво-ислямска коалиция.

И в уникална комбинация бяха съчетани ЛГБТИ и ислямският джихадизъм. Според Джудит Бътлър, най-изявената теоретик на тази „несвещена" коалиция, Хизбула и Хамас са прогресивни леви движения, които се противопоставят на империализма и защитават угнетените. Това преклонение се среща с ислямистката версия, която вижда в тези движения авангарда на съпротивата, джихада, мъченичеството и божествената победа.

Queer теорията се смесва с теорията за Вали ал-Факхи, а деколонизацията – с полярната халифатска власт, халифата и прилагането на шариата (Уаил Халак и Джоузеф Масад са сред най-изтъкнатите академични теоретици в този контекст).

Представители на ЛГБТИ общността маршируват в демонстрации рамо до рамо с ислямистите, които смятат, че хомосексуалността е „религиозен порок", наказанието за който е хвърляне от жилищни блокове. В коридорите на университетите мюсюлмански и немюсюлмански студенти се молят, носейки червената качулка „Абу Убайда", и се организират редици за молитва, като момичета с къси шорти и открити пъпове стоят и имитират жеста на прегръдката, докато стоят в молитва в знак на солидарност с „угнетените".

Знамето с червения чук и сърп се преплита с флаговете на „Хизбула" и „Хамас" и лозунгите на хуситите в демонстрациите на тази ислямско-лява коалиция. Западни либерали и либералки вдигат снимки на Али Хаменеи, а те плачат за заминаването на невинния „духовен лидер" и „Далай Лама" с черна чалм, без да осъзнават, че този лидер е ръководел най-голямата сектантска милиция в света, която изгори градове в четири арабски държави и в момента се опитва да унищожи енергийните доставки на шест държави.

Проблемът е, че западното крило на тази коалиция смята, че разбира проблемите на региона по-добре от самите негови жители.

И не се учудвайте, ако видите британски гражданин да напада ирански бежанец, избягал от жестокостта на режима на мюсюлманските духовници, който е убил семейството му, и да го обвинява в сътрудничество с империализма, защото той призовава за падането на режима. И не си мислете, че гледате сюрреалистичен филм, когато видите Норман Фенкълщайн, автор на книгата „Индустрията на Холокоста", известен в арабския свят, да напада палестински бежанци в телевизионно предаване и да ги обвинява в робство и подчинение, защото не боготворят Хамас, и да иска да се присъди Нобелова награда на хутитите, които са убили десетки хиляди йеменци.

Ако гледате видео от демонстрация на искрена бяла жена, която носи палестинска кауфия, държи снимка на Хаменей в едната ръка и иранското знаме в другата, и плаче, докато вика „Свобода за Палестина", знайте, че този странен съюз между западната левица и политическия ислям все още е в детската си фаза. И че въпреки явното си невежество относно страданията на палестинците, те отвличат каузата в полза на собствените си програми.

А усъвършенстваната версия на това може да включва по-екстремистки групи от ислямски джихадисти, от една страна, и антисемитски западни популисти, от друга, заедно с шепа анархистки и антифа движение.

(От фейсбук)