Ирански дронове с руски подобрения. Ще затруднят ли те САЩ?

Според американски и европейски разузнавателни данни Русия е започнала да доставя на Иран усъвършенствани безпилотни летателни апарати

Данни от американските и европейските разузнавателни служби сочат засилване на военното сътрудничество между Русия и Иран чрез доставката на модернизирани безпилотни летателни апарати в Техеран, сред които са и усъвършенствани версии на дроновете „Шахед", с които Иран беше снабдил Москва след нахлуването в Украйна. Това се случва в момент, в който използването на безпилотни летателни апарати в Близкия изток се разширява, както от страна на Иран, така и от страна на неговите съюзници, което отразява качествена промяна в характера на конфликтите и нарастващата роля на тези нискобюджетни технологии.

Данните сочат, че прехвърлените дронове не се ограничават до традиционни модели, а включват руски разработки в областта на навигацията, защитата срещу смущения и вероятно скоростта, което поражда опасения от пренасяне на опита от войната в Украйна към регионалната сцена, на фона на продължаващото ескалиране на иранските действия срещу Израел, страните от Персийския залив и американските бази в Близкия изток.

Техническо и тактическо развитие

Руските подобрения включват по-прецизни навигационни способности, системи за противодействие на смущенията и възможност за интегриране на технологии за изкуствен интелект или реактивни двигатели, които увеличават скоростта и затрудняват прихващането им. Москва също така разработи самолети-примамки за объркване на противовъздушната отбрана, което е ясен напредък в тактиките на нискобюджетната въздушна война, според агенция „Асошиейтед Прес".

Въпреки отричанията на Кремъл, данните сочат, че Москва се стреми да укрепи бойните способности на Техеран и да му помогне да устои на натиска на САЩ и Израел. Според разузнавателни доклади е вероятно пратките да включват усъвършенствани версии като „Геран-2", като е възможно те да бъдат транспортирани под прикритието на хуманитарна помощ, без официално потвърждение за маршрута или обема им, според „Файненшъл Таймс". Геран-2 свален в Украйна

Експертите смятат, че Иран не се нуждае толкова от увеличаване на броя на дроновете, колкото от по-модерни версии като руските. От друга страна, Техеран поиска укрепване на въздушната си отбрана, а Москва предостави частична подкрепа чрез сделки за ракети, но се въздържа от доставката на усъвършенствани системи като „С-400", за да избегне допълнително ескалиране на напрежението с Вашингтон.

Въпреки множеството доклади, обемът на тези пратки и тяхното въздействие остават неясни, а маршрутите за транспортирането им остават непотвърдени.

Сътрудничество, което надхвърля оръжията

Сътрудничеството между Русия и Иран не се ограничава до превоза на оборудване, а включва обмен на разузнавателна информация и обучение, особено в областта на електронната война и управлението на дронове. Въпреки това тази връзка не е била лишена от напрежение, като в миналото е имало разногласия, особено след недоволството на Иран от ограничената руска подкрепа в конфликта с Израел през 2025 г.

От друга страна, Вашингтон омаловажава значението на тези доставки, като счита, че военните му операции са отслабили значително иранските способности. Въпреки това експерти предупреждават, че въвеждането на по-модерни дронове може да постави сериозни предизвикателства пред отбранителните системи, особено ако те са по-бързи или по-малко податливи на смущения.

Освен това, според някои оценки, някои от тези летателни апарати може да са оборудвани с технологии, които Русия е използвала по-рано в Украйна, като например усъвършенствани системи за комуникация, което може да подтикне Москва да ги приложи отново на други терени, сред които и Иран.

Иран прилага извлечените поуки

Последните събития показват, че Иран вече е започнал да прилага поуките от войната в Украйна, особено що се отнася до използването на евтини и високоефективни дронове. Вече са използвали FPV самолети, управлявани чрез оптични влакна, което ги прави защитени срещу смущения и способни да поразяват прецизни цели, като хеликоптери и радарни системи в американски бази, според „Уол Стрийт Джърнъл".

Тази промяна отразява преместването на „войната с дронове" в Близкия изток, където американските сили може да се сблъскат с бойно поле, коренно различно от войните в Ирак и Афганистан, с постоянна заплаха от малки летателни апарати, които са трудни за засичане и прехват.

Опасността се увеличава в тесни зони като пролива Ормуз, където дроновете могат да бъдат използвани ефективно срещу кораби и петролни танкери, което повишава риска за морското корабоплаване и енергетиката.

В крайна сметка, това, което се случва, не се ограничава до пренасянето на военно оборудване, а отразява по-дълбока промяна в същността на войните, където дроновете излизат на преден план като решаващо средство. С разширяването на тяхното използване, адаптирането към тях става основно условие за всяко военно превъзходство, докато традиционните армии се сблъскват с нарастващото предизвикателство да преформулират бързо своите стратегии.