Подписахме споразумението с Украйна, все пак по-добре късно, отколкото никога

Служебният премиер Андрей Гюров заслужава похвала, че подписа Споразумението за десетгодишно сътрудничество с Украйна в сферата на сигурността, което включва и съвместно производство в отбранителния сектор. То бе подготвено още в края на 2024 г. В такива случаи нашият мъдър народ казва: "По-добре късно, отколкото никога". И е прав, разбира се.

Ако страната ни има след 19 април редовно правителство, то може да внесе при добро желание в 52-то Народно събрание това споразумение за ратифициране. Но дори и да не го внесе, то ще е действащо. Освен ако новото правителство - редовно или служебно, не оттегли страната ни от него. Но защо да го прави? От какъв глупав зор?

Споразумението е в интерес на националната ни сигурност и отбранителна индустрия, като гарантира и взаимоизгодно сътрудничество след края на престъпната война, която режимът в Кремъл води срещу Украйна. Двете страни ще развиват и задълбочат отношенията си в областта на енергетиката, транспорта и отбраната, като български компании ще могат да участват в процеса на възстановяване на Украйна.

След многото спорни вътрешнополитически действия на настоящето служебно правителство, този негов външнополитически акт е повод то да чуе и добра дума за себе си. И нека новоизлюпени политици популисти като Румен Радев не го използват за предизборни цели. Но същото важи и за всички останали политици. Пред тях сега стои далеч по-важна задача: да постигнат взаимноприемливи компромиси и след изборите да формират редовно правителство на България с евроатлантическа ориентация, а не "троянски кон" в Европейския съюз. И за това народополезно дело нека всички се чувстват призвани, макар да знам, че малцина ще бъдат избрани.

(От Фейсбук)