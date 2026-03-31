Фатална турбуленция, смърт и бизнес за $3,5 трилиона

Като стане дума за пионерите в авиацията, веднага се сещаме за братята Райт. Но дали двамата велосипедни механици от Северна Каролина щяха да полетят първи с управляван моторен апарат, ако не бяха запленени от героичния ентусиазъм на изобретателя Ото Лилиентал.

Германският строителен инженер е бил 100-процентов адреналинов екстремист. След дългогодишни експерименти сглобява през 1891 г. от дърво и плат планера „Дервитц", който приличал на концептуалния орнитоптер, скициран четири века по-рано от Леонардо да Винчи. С него изобретателят скачал от стръмен хълм и прелитал до 250 метра с полетно време от 30 секунди.

Лилиентал непрекъснато усъвършенствал планерите и само Френско-Пруската война, в която се наложило да участва, прекъснала за 10 месеца летателните му опити. За 3 г. извършил над 2500 полета, като многократно оцелявал в катастрофи. На 9 август 1896 г. обаче той нямал този късмет. При пореден експеримент до Берлин внезапен порив на вятъра счупил крилото на планера му. Ото се сгромолясва от 17 метра и си чупи гръбнака. Умира още на следващия ден, като последните му думи на смъртния одър разкриват духа на всеотдаен пионер в авиацията: „Трябва да бъдат направени някои малки жертви!". Вдъхновени именно от тази саможертва, братята Райт започват опити с моторни апарати.

В първото им изпитание през 1903 г. резултатът е много под постиженията на Лилиентал - 37 метра полетно разстояние за 12 секунди. Но само 2 г. по-късно летят във въздуха цели 38 минути, за да изминат 39 км. Американците не просто издигат апарат във въздуха, успявали са и много други преди тях, те създават управляем самолет. С усукващи се криле, преден хоризонтален стабилизатор и подвижно вертикално кормило, той е стабилен високо във въздуха дори при вятър. Братята Райт са истински революционери. 123 г. след тях светът изглежда невъзможен без гражданската авиация. Точно в този миг, когато вдигнеш очи в небето, там летят едновременно почти 15 000 самолета. За 24 часа те изгарят над 1 милиард литра гориво (7% от глобалното потребление на петрол), за да превозят 11 милиона пътници. Транспортират около 180 000 тона товари дневно. Като тегло те са под 1% от всички стоки по света, но като стойност са почти 35% от световната търговия. Авиацията генерира годишно около 3,5 трилиона щатски долара, ако се включат и косвените приходи от туризъм, производство, логистика.

И тъй като братята Райт са дълбоко провокирани в стремежите си от трагичния инцидент с Ото Лилиентал, в този "Космос" ще се потопим дълбоко в турбуленцията във въздуха, защото тя принципно представлява рязка промяна в посоката и скоростта на вятъра, което води и до смъртта на германския изобретател.

Турбуленциите са сравнително непознати до средата на XX век, защото самолетите летят на по-ниска височина. Но днес са всекидневие, в редки случаи и с фатални последици. Стават ли действително по-мощни заради промените в климата и кои са най-опасните маршрути в небето - ще търсим отговорите с пилоти и учени от най-големите авиационни лаборатории в света.

