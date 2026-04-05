Коментар на седмицата №3: Рухва митът за бедната, опоскана България

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №3 с над 86 000 прочитания.

Толкова свободен кеш няма никъде по света

Дойдат ли избори, политиците започват с приказката за бедния, изнурен, онеправдан и оглозган българин. Който е останал да живее в опосканата си от други лоши политици родина. И започват да се борят за правата му. Последните няколко месеца обаче показват, че всичко това е мит. И дори самите борци за права се възползват от него.

Съмненията започнаха преди години. Когато бедните пенсионери започнаха да хвърлят огромни суми през прозореца на ало измамниците. Нещо не се врЪзваше. Хем пенсията ти едва гарантира оцеляването, хем в гардероба няколко бона за черни дни.

Да приемем, че явлението не бе толкова масово. След това се отвори гръцкото море. И бедният и опоскан нашенец направо го превзе.

То не са почивки, не са покупки на имоти. За да се стигне чак до мрънкане от страна на гърците, че на българите им върви повече далаверата, отколкото на местните.

Защото хитро заобикаляли закона, като пускали в имота си уж роднини, а получавали

приходи, които не отчитат нито пред гръцката, нито пред българската хазна

Но дойде смяната на лева и настана потоп. Опашки, битки и пари. Масово купуване на недвижима собственост, на нови коли, на валута. Милиарди се изсипаха в банките без някаква реална проверка за произход. Оказа се, че баби и дядовци толкова са натрупали, че няма да ни стигне цял живот да го изхарчим. И дори след 1 януари тази година останаха няколко милиарда някъде по дюшеците, които само чакат удобния момент да изскочат и да се включат в икономиката.

Цените на имотите продължават да са високи. Значи след като има търсене, има и предлагане. А търсенето говори, че има още повече свободни средства.

Накрая пристигнаха кризата в Близкия изток и изборите. И се оказа, че в България има хиляди “бедстващи” в Дубай и остров Бали.

Масово бедстване, дори в собствени апартаменти

Направо хуманитарна криза. Само да се напомни, че петзвездно изживяване в момента струва от 750 евро нагоре, и то след началото на войната. А комбинирана почивка Дубай - Абу Даби стартира от 1200 евро.

МВР задръсти сайта си със снимки на банкноти от началото на предизборната кампания. Обявяват се суми, от които свят да ти се извие. Всичко било за купуване на гласове. Липсва само едно - че тези с парите са предадени на НАП за лична ревизия. А на въпроса колко са осъдените за престъпленията срещу правата на гражданите се мълчи. Защото било въпрос на съдебна статистика. Ми нека някой я покаже тази статистика, де. Или не е толкова добра, колкото например сигналите за купен вот.

Парите са на снимки, всички са предупредени, но един прокурорски син с авери отиде да бие полицай. Същият този, дето МВР го търси от близо година. Това не е в приоритетите вероятно. Или както е казал народът, в България

не можеш да откриеш някого само ако не го търсиш

Покрай изборите можеш да се любуваш на спретнати офиси, на огромно количество билбордове, на хиляди тонове плакати. И според българските власти всичко е нормално. Не трябва да се търси откъде са парите. Защото може да се появи някоя неудобна истина. Има някакви регистри за даренията, от които

направо те напушва смях

Само като съпоставиш партийните разходи с приходите им. И със сигурност всички дарители имат железни документи за приходите си, с които подпомагат политиците.

И накрая просто статистика. България е в топ 5 на държавите в Европа по хора със собствено жилище. Което автоматично в някои държави означава, че отпадаш от т. нар. бедни. Защото, ако толкова си зле, продаваш тристайния апартамент и се местиш в гарсониера. Така е в т. нар. нормални държави. Там се живее под наем, сменят се квартири. Но в бедна и опоскана България е точно обратното.

Толкова свободен кеш под носа на данъчните власти със сигурност няма никъде в Европа. Но у нас продължаваме да достигаме нови висини. Правителството обяви помощи за бедни... с автомобили. Дори тези с две коли можело да се възползват от 20-те евро. Е, такова животно няма никъде по света.

Беден със собствен превоз

По света парите се насочват например към транспортните фирми, за да се запазят цените на билетите. Защото истинските бедни се возят с градския и междуградския транспорт. Не със собствен автомобил. Но у нас са различен сой. По-бедни са от нормалното. И само да се напомни, че с една годишна карта за градския транспорт в София си напред с парите с едно качване на трамвая. А се продава и на изплащане.

Паралелно с репортажите за 20-те евро вървяха и тези как превозвачите в Пловдив вдигнали билетите с 25% за пътуващите от близките села. Е, къде е икономическият ефект? От бедния с автомобил или пък от студента със скъпия билет?

Да, бедни хора има. Заради това трябва да се оправи икономиката, за да изчезнат. А не след 35 години преход държавата да дава по-добри заплати от частника. На това му се казва социализъм. От който се опитваме да се отървем, но явно е заседнал здраво в съзнанието на българина. И може би трябва да минат няколко поколения, за да го забравим.