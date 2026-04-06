Всяка година предлагаме нови решения за по-балансиран хранителен режим, казва изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

- Г-жо Величкова, затлъстяването продължава да бъде във фокуса на здравните политики глобално и у нас. Как водещите производители на безалкохолни напитки допринасят за намаляването на калорийния прием?

-Когато говорим за затлъстяването, не трябва да забравяме, че то е комплексен проблем и в неговата основа са липса на движение, небалансиран хранителен режим, психични фактори, липса на достатъчно сън и социалната среда. Затова борбата със затлъстяването е споделена отговорност на цялото общество и нашата индустрия има своя принос в нея. Последните 20 години секторът ни работи целенасочено за намаляване приема на захар от консумацията на напитки, като

променя рецептите

и разширява портфолиото с несъдържащи или с ниско съдържание на захар алтернативи.

Ние бяхме и първият сектор от българската хранително-вкусова промишленост, който доброволно се ангажира и дори преизпълни с 50% призива на ЕС за доброволно намаляване на добавените захари с 10% до 2020 г. спрямо нивата от 2015 г.

-Защо индустрията не се ангажира с по-високи нива за намаляване на захарите? Може би с 30-40%?

-Това не беше първата ни инициатива, а поредна стъпка по поетия от индустрията път към намаляване на захарта, за да отговорим на потребителското търсене. Ние всяка година системно и целенасочено работим за предлагане на нови решения за по-балансиран хранителен режим. Има категории като студените чайове, в които добавената захар беше намалена повече от половина в рамките на 5 години. Благодарение на реформулирането и отговорните политики на индустрията само за 2024 г. са

спестени около 11,5 милиарда килокалории

в хранителния режим на българите.

Резултатите от нашите усилия са измерими и видими. На база данните от Националния статистически институт за средното годишно потребление на член от домакинство през 2024 г. средният принос на добавена захар от консумацията на газирани напитки е 3,5 грама дневно. Това количество представлява едва около

7% от препоръчителния дневен прием на захари

за възрастни, определен от Световната здравна организация.

По данни от независимо експертно проучване за 2024 г. само 1 от 4 изпити чаши с безалкохолни напитки е с добавена захар, чието количество устойчиво намалява. Само за една година намалихме средното съдържание на захар при газираните с 4%, а при тихите напитки с 14,55% - за последните 4 години.

Едновременно с това близо

2/3 от консумираните в страната газирани напитки са без добавена захар

По този показател ние сме сред водещите пазари в Европа, където нискокалоричните и несъдържащите калории варианти представляват 40% от продажбите.

Освен чрез промяна в рецептите на продуктите нашият сектор целенасочено предлага на пазара и асортимента си в по-малки разфасовки, използва етикетиране, за да насърчи умерена консумация и да даде възможност на потребителите да вземат информирани решения.

Но когато говорим за децата, искам да отбележа, че нашият сектор прилага изключително строга саморегулация още преди в българското законодателство да бяха приети конкретни наредби и мерки. Освен стриктната ни политика към продуктите в организираното хранене на деца и подрастващи от 2009 г. ние

не рекламираме и не предлагаме безалкохолни напитки на деца под 12 години

по телевизия, радио, в печатните и онлайн издания, включително и в социалните медии. От 2021 г. засилихме своя ангажимент, обхващайки всички медии с разширена възрастова група - деца под13 години.

-Какви са основните тенденции в консумацията на безалкохолни напитки в България през последната година?

-В унисон с ясната тенденция за балансирано хранене потребителите увеличават консумацията си на бутилирана вода и все повече търсят напитки без добавена захар, защото имат достъп до изключително богато разнообразие от такива продукти.

Бутилираната вода запазва водещата си позиция

и продължава да расте устойчиво - ръст от 4,6% през 2024 г. В същото време се наблюдава силен интерес към огромното разнообразие от иновативни продукти и напитки за активен начин на живот, които отбелязват двуцифрен ръст.

-Различават ли се предпочитанията на българите от тези в други европейски държави?

-Разбира се, всеки пазар си има своите специфики. Например у нас

интересът към категорията на студените чайове расте

много по-динамично в сравнение с другите пазари Европа.

Като цяло тенденциите в България са в синхрон с европейските - намаляване на калорийния прием, по-осъзнат избор, търсене на напитки с допълнителни функционални ползи в подкрепа на по-здравословни хранителни режими и активен начин на живот.

Това е резултат както от нарастващата информираност на потребителите, така и от дългосрочните, доброволни ангажименти на индустрията за иновации, прозрачност и подкрепа за балансирано хранене.

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България представлява гояма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия - производители и дистрибутори на напитки, доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения.

Според данните от анализа на Института за пазарна икономика, изготвен по поръчка на асоциацията, в сектора работят 162 предприятия с 4225 служители, които са генерирали 300 млн. лв. добавена стойност за българската икономика и са допринесли за 0,2% от БВП на страната за 2023 г. Приносът за публичните приходи само за 2023 г. е над 350 млн. лв. под формата на данъци и осигуровки.