Тази седмица ще се решава съдбата на света

Ако Иран се върне в палеолита, къде ще се окаже Европа?

Тази седмица се решава съдбата на света. Не се шегувам - в понеделник вечерта изтича срокът, който Тръмп Велики даде на Техеран да приеме неговите 15 точки за мирен договор тип капитулация. В противен случай...

Тази вечер мога да кажа, че ние сме напът да приключим всички американски военни цели скоро, много скоро – каза Тръмп в пред камерите и подбрана аудитория в сряда. – Ние ще ги ударим изключително твърдо, в следващите две или три седмици ще ги върнем в каменната епоха, където им е мястото! Ръкопляскания, преминаващи в бурни аплодисменти.

Но завръщайки се в палеолита, Техеран обещава да вземе със себе си рафинериите, заводите за опресняване на вода и електроцентралите в съседните емирати и султанати, които разчитаха на САЩ да ги спаси от ракетите. Уви, вече нищо не може да ги спаси. Ако и Тръмп, и аятоласите си удържат на думата, поне половината от приблизително 50 милиона население няма да може повече да живее в района и най-вероятно ще хукне да се спасява в Европа – богатите с яхтите си, а средната класа и бедните пешком, най-вероятно през Босфора и България. Самолетните полети ще бъдат силно ограничени.

Може и всичките 50 милиона да хукнат, тъй като трудно се живее при 40-50 градуса по Целзий сред пясъците без климатик, а климатик без енергиен източник още не е изобретен. Така например, през 1930 г. в емиратите са живеели общо около 40-50 хиляди души, докато днес са 12 милиона. В Саудитска Арабия са били под 5 милиона, днес са 37 милиона. Онези араби обаче са били калени в жегата, докато днешните са изнежени, при това генетиката им е кръстосана с бели европейки, за предпочитане скандинавки. Как биха оцелели тези каращисвани потомци на Пророка в напечената Мека?

Гледах по телевизията огромна зала със ски писта с истински сняг в емиратите – навън плюс 40, вътре минус 5. Какви ли емисии създава това чудовищно съоръжение?

От гледна точка на климатичните изменения едно преселение към Европа може да се окаже истинска благодат, тъй като за охлаждане се изразходват два пъти повече енергия, отколкото за отопление. Ако в България въглеродните емисии са около 7 тона на човек, то в Бахрейн са 24 тона, в Катар са 35 тона, в Саудитска Арабия - около 20 тона, и така нататък.

В момента, разбира се, сме далеч от тези радикални последици, тъй като Ормузкият пролив е едва наполовина затворен – през него минават китайски и индийски танкери. Въпреки това петролът е скочил от 70 долара за барел на 110 – 120, като след месец може да е 200. При сценария "връщане в каменната епоха" може да стигне до 300 и нагоре.

Както знаем, в мирно време през пролива минават около 20 на сто от производството на нефт и газ в света, но в района се добиват още около 10 на сто, които също могат да бъдат извадени от играта. Там са и около 40-50 на сто от доказаните находища. Ако всичко това отпадне от картата на света, то земеделието и транспорът в Европа временно ще трябва да се върнат към животинската тяга, защото знаем, че европейските лидери са твърди евроатлантици и в никакъв случай няма да предадат Украйна, за да сключат нов договор за доставки на руски нефт и газ. Най-малкото ще са изправени пред тежко морално изпитание – да спася ли вечната си душа? Или по-добре да спася тялото?

Европейските лидери засега са истински натовци, но Доналд Тръмп не е. Колкото пъти вземе думата, толкова пъти аха-аха да напусне Алианса. В сряда каза пред Ройтерс, че обмисля да се оттегли, тъй като съюзниците отказали да пратят бойни кораби в пролива Ормуз. Малко по-рано сподели с "Телеграф", че НАТО е хартиен тигър и че президентът Путин бил на същото мнение. Държавният секретар Марко Рубио пък разкри, че администрацията си води дневник за греховете на съюзниците. В интервю пред "Ал Джазира" той добави, че ако лоялността към съюзните ангажименти работи само в едната посока, то целият договор ще трябва да се преразгледа.

Спокойно, НАТО е власт, а власт не се дава току-така. По-вероятно е САЩ да спрат финансирането и да поискат повече плащане. Може да изтеглят и някои важни военни активи, които покрай войната в Близкия изток станаха дефицитни. Възможно е и да спрат да споделят с разузнаването от Космоса, да въведат принципа "плащаш, за да играеш".

При Тръмп вече няма безплатен обяд. Тази седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е планирал да го посети, да го нарече пак "татенце" и да го моли за милост, но дори да постигне нещо, то ще е, докато вземе обратния самолет. Светът на Тръмп няма нищо общо с добрия стар план "Маршал".

Ако предстои студена война, тя ще е с Европа. На фона на тези епохални събития нашите политици са кацнали на рогата на велика дилема – дали да се подмазват на Тръмп, или да изчакат още 7 месеца, когато демократите във Вашингтон ще спечелят парламента и ще започнат серия импийчвания?

Труден избор.

Премиерът Желязков като че ли заложи на настоящето - подписа предварително договор за участие в Борда за мир, частната ООН на Тръмп. Но временният премиер Андрей Гюров избра другия рог на дилемата – той отказа да внесе договора за утвърждаване в парламента и дори го даде на Конституционния съд. Май тази комбинация беше съгласувана. Освен това Гюров отскочи до Киев и подписа 10-годишен договор за сигурността със Зеленски, който определено го слага на страната на американските демократи, Фон дер Лайен, Кая Калас и другите дами.

Но в България нямаме чак толкова фанатични тръмписти, тъй като дори американски посланик нямаме. При тази неопределеност българският политик залага еднакво на всички. Много е интересно как антиевропейската поза на Тръмп ще се отрази на новите евроскептични партии, които още разчитат на неговия ореол – Фараж във Великобритания, Мелони в Италия, “Алтернативата” в Германия и т.н. В момента вицепрезидентът Джей Ди Ванс е командирован в Унгария с трудната задача да спаси Орбан на изборите. Преди година помощта му щеше да е безценна, днес - ще видим. Светът вече не е същият.