Да се хванем за зелено на Великден звучи реалистично по вегетариански

Най-светлият от всички празници Възкресение Христово иде, а докато чака радостната вест, средностатистическият българин прави сметки как ще се отрази това на джоба му. Той трябва да избира между скъпо спа и старо месо.

Цените по българските пазари гонят пик след пик в състезание с курортни дестинации, които по никакъв начин не гарантират 5-звезден лукс освен като скъпотия.

Агнешкото месо е 15-ина евро за килограм, а до Гергьовден нищо чудно да стигне и по-високо. Експертите съветват да търсим син печат върху месото и маркировката BG върху яйцата като гаранция, че продукцията е българска и проверена, а не идва от незнайни складове със залежала стока.

“Да се хванем за зелено” вече някак си звучи по вегетариански реалистично. Най-светло на джоба ще излезе пикник на поляната с малко зелена салата и варено яйце. Дано поне времето да е слънчево, защото бюджетът със сигурност не е.