Лихтенщайн има 22 национални празника, България с 12

Не всички европейци получават еднакъв брой почивни дни за официалните празници на своите държави.

Лихтенщайн например води с 22 празника годишно, следван от Австрия с 18. С най-малко национални празници са Холандия и Сърбия - по 9, а Босна даже с едва 8.

Обяснението е в това, че католическите и православните страни са склонни да имат повече официални празници, а протестантската Северна Европа - по-малко, но компенсира с повече дни годишен отпуск. Обединеното кралство има само 10, но британските работници получават 28 дни годишен отпуск по закон, което е сред най-високите на континента. България е по средата - с 12 национални празника, според World Population Review 2024.