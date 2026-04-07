"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НА ЛОДКА СЕ ХОДИ С МНОГО БЛИЗКИ ХОРА, СПИ СЕ ПО ДВАМА И СТРУВА СКЪПО

Значи, ако добре се справям с мисловния процес: Да си на една лодка /бая яхта/ с лице, за което е доказано , а и то не отрича да е правило срещи с Петьо Еврото, а и за слепите се вижда че там са давани кинти, а лицето е ходило няколко пъти /не помни точно- въх/ ей тъй за да си побърят, та това не те дискредитира.

Напротив, то е напълно в реда на нещата.

Онази дама, дето нямам честта да я познавам Емилия Русинова е пътувала твърди лицето дето е било на яхтата , в една кола с Петьо Еврото и това било доказано, но засега доказателството е известно лично на лицето.

Та единият, дето е споделял яхта е велик, най-велик министър на вътрешните работи в историята на България, а другата – дето е споделяла кола е някакъв изобличен и доказан /поне в очите на яхтаджията/ престъпник.

И сега си мисля.

В кола можеш да си с доста хора – роднини, приятели, колеги, споделено пътуване, в командировка и какво ли не. Може и да си за да споделиш някоя мръсна работа, разбира се.

Но в яхта можеш да си само с много близки хора. Защото:

1. Непознати не пътуват заедно. Лодката не е "платформа за споделено пътуване"

2. ⁠Резервацията се прави достатъчно рано и са само близки хора, които могат да останат на едно малко пространство дълго време заедно

3. С такъв брой хора задължително трябва да има капитан и моряк

4. ⁠Лодка за 12 гости.... Добра ще дойде - 6 каюти за по двама... Поне 26- 30 метра дълга ще е. Мин. 5 човека обслужващ персонал(това е задължително) и цени над 70-80 Хил. евро на седмица.

Та като съм започнала да си мисля за яхтаджията и понастоящем министър на вътрешните работи на република България, от няколко дни се каня да попитам:

Вярно ли е, че партньорските служби са възстановили образа /DVR/ на камерата срещу „хижата" в Петрохан и на този образ изрядно се вижда как тримата се самоубиват, в това число и т.н. двоен изстрел и как се е случил?

Вярно ли е, че този образ е достигнал до очите на човекът от яхтата и настоящ министър на вътрешните работи на република България и последният е запазил тази информация за себе си?

И накрая, схваща ли яхтаджията и настоящ министър на вътрешните работи, че този опит за спиране на информация за случилото се в онази драматична нощ в Петрохан, ще добави към името му, освен яхтаджия и лъжец?

Приготвила съм си четка за зъби /така съм чувала от адвокатите/ в случай че...... сещате се

(От фейсбук)