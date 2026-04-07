Как Революционната гвардия на Иран води войната в Европа?

В началото на операция „Епичен гняв" американските власти обявиха най-висока степен на готовност в цялата страна в очакване на терористични актове, които биха могли да бъдат извършени от Иран и неговите агенти, и това беше с основание. Дни след американските и израелските удари, довели до смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей, „Корпусът на Кудс", част от Ислямската революционна гвардия, излъчи предупреждение по иранската телевизия, в което се казваше, че „врагът трябва да знае, че дните му на благоденствие са отминали и че няма да бъде в безопасност никъде по света, дори и в собствения си дом".

Откакто беше отправена тази заплаха, лица, действащи под ръководството на Иран, бяха свързани с терористични планове в Азербайджан, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Обединеното кралство. Според американския президент Доналд Тръмп, Иран може би е на път да активира спящи клетки в САЩ. Той заяви: „Ние сме наясно с много събития, които са се случили и които бяха изключително лоши", като добави, че Вашингтон „контролира ситуацията в голяма степен".

В подробен анализ, публикуван във „Foreign Affairs", експертът по въпросите на борбата с тероризма Матю Левит потвърди , че „Иран често е използвал тероризма като инструмент на своята външна политика, не само за да изнася революцията в чужбина чрез подкрепата на прокси групи, които споделят неговите планове в Близкия изток, но и за да всее страх в сърцата на онези, които счита за врагове на режима, включително ирански опозиционери, израелци, евреи и дипломати от Европа, страните от Персийския залив и САЩ. Но Техеран внимателно избираше как, кога и къде да прибегне до тероризма, за да постигне тези цели. Той предпочиташе да провежда операции, от които може да се отрече и да отрече участието си в тях по убедителен начин, с цел да избегне отмъстителни реакции под формата на санкции, дипломатическа изолация или контраатаки. Иранските лидери залагаха на стратегическо търпение и не се възползваха от всяка възможност, която им се предоставяше. Днес обаче режимът чувства, че революционният му проект е изправен пред екзистенциална заплаха от страна на САЩ и Израел. Убийството на Хаменей и други висши длъжностни лица, както и публичните призиви във Вашингтон и Йерусалим за смяна на режима, допринесоха за новата позиция на Техеран, че е необходимо да се стигне до крайности, за да се спре войната, включително и чрез пренасянето ѝ на територията на САЩ.

Въпреки че операциите в чужбина, ръководени от иранския „Корпус на Кудс", не са спирали през последните години, според ирански активисти и опозиционери те са станали по-публични от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

История на насилието

Възможно е посланието на „Бригадите Ал-Кудс" да сочи за наличието на относителен консенсус в Техеран днес относно целесъобразността на тероризма като геополитическа тактика, но в миналото в рамките на режима е съществувала ожесточена дискусия относно това кога и как трябва да се използва тази тактика. В средата на 80-те години на 20-ти век ЦРУ прецени, че иранското ръководство е разделено между „радикалните ислямисти", които призоваваха за използването на тероризма като легитимен инструмент на държавната политика за разпространение и защита на принципите на революцията, и „прагматиците" в системата, които приемаха използването на тероризма избирателно, тъй като смятаха, че той е ефективно средство за укрепване на националните интереси, дори в момент, когато се стремяха към подобряване на икономическите отношения с други държави.

Левит посочва, че с течение на времето превесът се наклони към радикалите. Ислямската революционна гвардия започна да играе все по-важна роля в процеса на вземане на решения, след като бивши нейни служители се издигнаха до висши постове в режима. В резултат на това тероризмът се превърна в предпочитан инструмент в Техеран, въпреки че Иран години наред избягваше да планира атаки на територията на САЩ от страх от отмъщение. Но това се промени през 2011 г., когато Техеран влезе в скрита война със Запада на фона на американско-израелските усилия да подкопаят ядрената му програма. Той се опита да осъществи това, което американските следователи описаха като „преплитаща се мрежа от планове", насочени срещу американски и израелски дипломати и еврейски цели между 2011 и 2012 г. Един от тези планове беше достатъчен, за да накара Вашингтон да преоцени разбирането си за естеството на заплахата.

Създаването на „Единица 400"

През октомври 2011 г. американски служители предотвратиха ирански заговор за убийството на саудитския посланик в САЩ във Вашингтон. След разкриването на плана американската разузнавателна общност стигна до заключението, че „някои ирански длъжностни лица, сред които вероятно е и върховният лидер Али Хаменей, са променили преценките си и са станали по-склонни да извършат атака на територията на САЩ в отговор на реални или предполагаеми американски действия, заплашващи режима". По същото време иранските длъжностни лица стигнаха до заключението, че заплахата, която САЩ, Израел и други западни сили представляват за иранската ядрена програма, проявяваща се в съвместни кибератаки като операция „Олимпийските игри" [която имаше за цел да деактивира и унищожи ядрените реактори], саботажни действия в ракетните бази на Революционната гвардия и атентати в Иран, налага създаването на „Единица 400", подчинена на „Корпуса на Ислямската революция". Единствената задача на тази единица беше да извършва атаки срещу държави, които се стремят да подкопаят ядрената програма на Иран, включително САЩ.

След това дойде убийството на командира на „Корпуса на Кудс" към Ислямската революционна гвардия Касем Сулеймани през януари 2020 г. при американски въздушен удар в Ирак. Иранските власти бързо се заклеха да отмъстят за убийството му и планираха няколко атаки, насочени срещу настоящи или бивши американски длъжностни лица, които режимът смяташе за замесени в убийството на Сулеймани.

Азербайджанска групировка, свързана с руската мафия

През юни 2025 г. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи, че „от 2020 г. насам американските правоохранителни органи са предотвратили няколко подкрепяни от Иран плана, които биха могли да доведат до тежки загуби на човешки живот в САЩ". Много от тези предотвратени атаки бяха резултат от дългогодишните инвестиции на Иран в разработването на „вътрешен вариант", основан на разпространението на ирански агенти, наети престъпници, които извършват атаки по заповед на Иран, и терористични марионетки, за да предизвикат хаос в САЩ. Например, през 2016 г. един от членовете на „Хизбула" в Ню Йорк се описа пред Федералното бюро за разследване като „спящ агент", който извършва предварителни разузнавателни операции в полза на „Хизбула" в САЩ и Канада, очаквайки да бъде активиран в случай на избухване на война между САЩ и Иран. По същото време друг член на „Хизбула" беше арестуван, докато съхраняваше 300 фунта (около 120 кг) суровини, използвани за производството на експлозиви, в района на Хюстън.

По-рано миналия месец съдебно жури в Бруклин осъди пакистанец и обучен член на Иранската ислямска революционна гвардия по обвинения в тероризъм и поръчково убийство в рамките на заговор, насочен срещу американски политици и държавни служители, сред които и Тръмп, през 2024 г. Иран също така се опита да вербува престъпни мрежи, които нямат предишни връзки с Техеран, за да запази възможността да отрече отговорността си и да намали вероятността от ответни мерки. След няколко неуспешни опита за отвличане на ирано-американската опозиционерка и активистка за правата на човека Масих Алинеджад от Ню Йорк и прехвърлянето ѝ в Иран, през 2022 г. Революционната гвардия нае членове на азербайджанска групировка, свързана с руската мафия, в рамките на неуспешен план за убийство. Освен това ирански агенти прибягнаха до набирането на други европейски престъпници чрез каналите на приложението „Телеграм", предлагайки им парични суми срещу извършването на операции по наблюдение и евентуални актове на насилие. Британски представител заяви пред вестник „The I Paper": „Те буквално ще наемат всеки, който е готов да извърши умишлено палеж, вандализъм или нападение", като добави, че „професионалните престъпници се набират за по-сложните операции". В други случаи, и по-специално при серия от скорошни атаки, насочени срещу еврейски институции в няколко европейски държави, тези престъпни мрежи са прибегнали до използването на местни тийнейджъри за извършване на операциите.

Според информация, предадена от кореспондента на телевизия „AL-HURRA" в Иракския Кюрдистан, лидери на иранската опозиция посочват, че от края на 2025 г. Революционната гвардия е засилила операциите по пренасяне на безпилотни летателни апарати към Европа с цел да се проведат атаки срещу американски и израелски обекти, както и срещу групировки на иранската опозиция.

Кореспондентът добавя, позовавайки се на същите източници, че „иранският Корпус на ислямската революция използва два метода за пренасяне на оръжия и безпилотни самолети към Европа. Първият метод е пренасянето им на части, за да не будят подозрения на граничните пунктове и летищата, някои минават като дипломатически багаж на служители на иранската дипломатическа служба.

Вторият начин се състои в „организирани контрабандни операции, ръководени и изпълнявани от международни банди, принадлежащи към Революционната гвардия".

„Спящи клетки" в Европа

Източниците твърдят, че „Корпусът" използва и своите „спящи клетки" в Европа, сред които са лица, вербувани от разузнаването на Революционната гвардия, като средство за шпионаж и атентати.

Според източници от иранската опозиция Иран разполага с множество тайни лаборатории и работилници в различни части на Европа, в които работят ирански експерти и членове на престъпни групи, занимаващи се сглобяване на ракети и производство на взривни устройства.

Повече от месец след началото на войната иранските прокси групи в региона предприеха множество атаки срещу американски и израелски обекти. През последните няколко години подобни операции бяха проведени в много европейски държави, според Европейския център за изследвания в областта на борбата с тероризма и разузнаването, като атаките включваха взривове, подпалване на автомобили и кибератаки, както и шпионаж и наблюдение, насочени срещу ирански опозиционери, американски и израелски търговски центрове, еврейски организации и училища.

На 25 март тази година Израелският съвет за национална сигурност публикува предупреждение към израелците преди пролетните празници, в което подчерта, че иранският режим ще работи още по-интензивно за извършване на атаки в чужбина срещу израелски/еврейски цели. Съветът призова израелците, намиращи се в чужбина, да вземат строги мерки за сигурност.

„През последните години Революционната гвардия не е спирала да пренася по различни начини резервни части за оръжия и дронове в Европа, особено чрез своите клетки в страните от Персийския залив и Турция, с цел да изгради скрит арсенал от дронове извън Иран, които да използва за нанасяне на удари срещу западни интереси и за дестабилизиране на международната обстановка", казва пред „Ал-Хура" лидерът на иранската опозиционна партия Koмала Амджад Хусейн Банахи.

Банахи подчертава, че от началото на войната срещу иранския режим неговата партия е успяла да осуети множество планове на „Корпус Кудс" и иранските разузнавателни служби, насочени към ликвидирането на партийни лидери, опозиционери, кюрдски и ирански активисти, намиращи се в Кюрдистан – Ирак или в Европа, като посочва, че иранските разузнавателни служби са засилили дейността си извън Иран в рамките на външна война, която Революционната гвардия и нейните подразделения водят успоредно с войната с дронове и ракети срещу държавите в региона и американските обекти там.

През последните години иранските посолства и консулства бяха организационните центрове при извършването на атентати, шпионаж и вербуване на агенти в полза на Революционната гвардия, но през последните месеци тази тежест се премести към други институции, принадлежащи към Революционната гвардия извън Иран, особено в Европа.

" За да отклонят подозренията от себе си, посолствата на иранския режим в Европа и в повечето страни по света разчитат на прикрития за изпълнение на разузнавателни задачи, операции по убийства, отвличания, въоръжени нападения и вербуване на шпиони. Тези прикрития са джамии, търговски центрове, обменни бюра, благотворителни организации и културни сдружения, които тайно му принадлежат, както и клонове на медийни институции на режима или подкрепени от него, и членове на местни и международни престъпни групи", обяснява пред Al-Hurra заместник-генералният секретар на Арабския фронт за освобождение на (Ahwaz), иранска опозиционна група, Камал Абд ал-Карим.

Той посочва, че агенти на иранските разузнавателни служби се намират на тези места и ръководят тези операции, като подчертава, че плановете за убийствата и въоръжените нападения, които Иран извършва в Европа, идват директно от Иран и се контролират от членове на „Корпуса на Кудс", но те не се извършват от ирански граждани, за да се отклонят подозренията от Иран, а чрез лоялни към тях лица с различни националности, сред които и европейци, наети от Иран за тези операции, както и членове на банди и наемни убийци. Абдул-Карим предупреждава за вълна от мащабни атаки и убийства, които Революционната гвардия планира да извърши срещу опозиционери и американски и израелски обекти в Европа, като потвърждава наличието на точна информация за плановете на Революционната гвардия да разшири външната си война, за да облекчи натиска върху режима в Техеран, след интензивните удари, на които е подложен от страна на САЩ и Израел.

Доклад, публикуван през март от международната компания за цифрова сигурност CloudSek със седалище в Сингапур, разкри, че групи, подкрепяни от Иранската революционна гвардия, са предприели кибератаки, насочени срещу жизненоважната инфраструктура в САЩ и Европа.

В доклада си компанията посочи, че „в рамките на часове след началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Иран мобилизира над 60 лоялни към него кибергрупи, за да започне кибератаки, като инструментите за изкуствен интелект значително улесниха забелязването на критичната американска инфраструктура, свързана с интернет".

Докладът разкрива най-известните кибергрупировки, принадлежащи на Революционната гвардия, които участват в иранските атаки срещу САЩ и Израел.

Туфик Мазрае, опозиционер от Ahwaz, живеещ извън Иран, счита, че външната политика на Иран в настоящия етап се основава на използването на инструменти за пряко и непряко влияние чрез активиране на военните си структури, спящите клетки в областта на сигурността, военните, политическите и дори медийните структури, както и културните центрове в страните от региона и по света, „за да мобилизира шиитските и ислямските общности, както и левицата, за организиране на демонстрации, които да окажат натиск върху правителствата, наред с извършването на диверсионни действия".

Той добавя, че „Корпусът на Кудс" в момента работи за укрепване на своята външна роля чрез координиране на операциите в Европа, Америка и арабските държави чрез местни агенти, въоръжени мафии, наемници и компании за набиране на агенти, както и чрез активиране на свързани с него мрежи извън Иран, като посочва, че иранските болници в чужбина също са превърнати от „ Ал-Кудс" в скривалища за вербуване и планиране на разузнавателни операции.

Иран е отправил безпрецедентен призив за действие

Вестник „The Independent" цитира високопоставен служител от израелския Съвет за национална сигурност, който е заявил пред вестник „Jerusalem Post", че Техеран е променил коренно оперативната си доктрина в отговор на ударите, като е премахнал всички оперативни ограничения и е издал инструкции към своите агенти да извършват всякакви атаки, които са в състояние да осъществят. Той обясни, че иранските официални лица „чувстват, че вече нямат какво да губят", добавяйки, че за разлика от предишните планове, които са били по-прецизни и обмислени, днес те „действат, където могат". В този контекст израелският служител заяви, че Иран е отправил безпрецедентен призив за действие и е провел мащабна мобилизация сред групи на организираната престъпност, наемници, ирански агенти и шиитски бойци от Азербайджан и Афганистан, с надеждата да вдъхнови единични извършители.

Американските правоохранителни органи разкриха, че криптирани съобщения, за които се смята, че са изпратени от Иран и са били прихванати от американските власти, вероятно са били „оперативен сигнал" за активиране на „спящи активи" извън страната след убийството на Хаменей. Освен това разузнавателната общност е загрижена за атаки, извършвани от „единични вълци", които могат да бъдат осъществени от лица, повлияни от подстрекателство от страна на Иран или негови агенти. В оценката на заплахите за 2026 г., публикувана миналата седмица, Службата на директора на националното разузнаване стигна до заключението, че след като видни шиитски религиозни лидери в Иран издадоха фетви, призоваващи към отмъщение за убийството на Хаменей, това може да мотивира някои лица „да се опитат да извършат терористични дейности срещу американски цели по целия свят".

Изглежда, че тези прогнози вече започват да се сбъдват. В седмиците след избухването на войната властите в ОАЕ предотвратиха две различни ирански операции, насочени срещу израелски дипломати в Обединените арабски емирства. Катарските власти обявиха, че са арестували две групи от лица, обвинени в събиране на разузнавателна информация за „жизненоважната и военната инфраструктура", „извършване на диверсионни дейности" и обучение за използване на безпилотни летателни апарати под ръководството на Революционната гвардия. Полицията на британската столица обяви ареста на ирански гражданин и трима граждани с двойно британско-иранско гражданство по обвинения, свързани с борбата срещу тероризма, на фона на „наблюдението им върху обекти и лица, свързани с еврейската общност в Лондон" в рамките на „дългосрочно разследване", датиращо от преди войната, и изглежда, че избухването ѝ ускори темпото на подготовката. Службата за държавна сигурност в Азербайджан предотврати това, което описва като „серия от планирани терористични и разузнавателни операции... организирани от иранските разузнавателни служби" с цел да се атакуват нефтопровод, израелското посолство в Баку, един от лидерите на местната еврейска общност и еврейска синагога. По данни на „Евронюз" властите са определили полковник Али Асгар Бурдбар Ширами от Ислямската революционна гвардия като „един от основните организатори" на тези планове. С продължаването на войната е вероятно да бъдат разкрити още планове.

Според Левит е вероятно иранските служби за сигурност и техните агенти да се опитват да компенсират загубите, като обединят останалите си ресурси и работят заедно за провеждането на атаки срещу общите си врагове по целия свят. Те вече разполагат с институционалната рамка за подобни мисии. „Единица 3900", принадлежаща към „Корпус на Исляма", създадена в сътрудничество между „Корпус на Палестина", принадлежащ към „Корпус на Исляма", „Хизбула" и „Хамас", планира съвместни атаки в чужбина. През 2023 г. властите в Сиера Леоне разкриха това, което израелските власти описаха като съвместен план между „Корпусът на Йерусалим" и „Хизбула". Наскоро европейски служители осуетиха поредица от планове на „Хамас", изготвени от членове в Ливан в координация с „Единица 3900".