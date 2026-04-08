28,5% от възрастните у нас се чувстват по-здрави от румънците, сърбите и турците (Графика)

28,5% от възрастните хора у нас (над 65 г.) се чувстват в добро здраве. Снимка: Pixabay

28,5% от възрастните хора у нас (над 65 г.) се чувстват в добро здраве, сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Това ни поставя сред страните с много под средния дял в Европейския съюз по този показател - 68,5%.

Въпреки това от съседите ни на Балканите възрастните у нас се чувстват по-здрави от тези в Румъния (26,3%), Сърбия (22,8%) и Турция (18,8%). В Гърция 45,1% от хората над 65 г. се чувстват в крепко здраве.

В Ирландия е отчетен най-високият дял в ЕС на хората, които оценяват здравето си като много добро или добро (62%). А челната тройка се допълва от Белгия (57,4%) и Люксембург (56,8%).

Най-ниските стойности обаче са регистрирани в две от прибалтийските републики - Литва (12,5 %) и Латвия (13,1%). Преди тях с малка разлика се нарежда Португалия (19,1%).

