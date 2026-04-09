Има надежда: камерите за средна скорост спасяват живот

Статистиката преброи, че за малко повече от половин година камерите за средна скорост по най-натоварените пътища у нас са помогнали да има по-малко жертви и тежкоранени хора. 12 живота са спасени. И това вече не е само в графата на статистиката. Най-добре го знаят хората, преминали през ада след тежка катастрофа - ако трябва да помагат да свой близък, ранен при пътен инцидент, или ако нечий живот е бил прекършен заради безразсъдното каране на безотговорен шофьор. Няма какво да се заблуждаваме - всеки ден и дори всеки час животът ни среща с подобни нарушители. Ще минат на червено, ще пилят гуми по оживен булевард, ще се състезават по магистрала, ще пробват максималната мощност на двигателя, ще отнемат предимство на пътя, няма да спазват никакви знаци...

Ако на всичко това не се сложи край, няма как да очакваме, че жертвите и ранените по пътищата в страната ще станат по-малко. Има обаче надежда - когато няма промяна в поведението на безотговорните водачи, може да помагат камерите на пътя. И досегашният кратък опит със средната скорост показва, че има надежда значително да се подобри сигурността по пътищата.

