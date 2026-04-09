Корман Исмаилов: В жп проекти е имало компании на хранилка и добре угоени, това го спираме

Ще искам от правителството да се одобри инвестиционна оздравителна програма за пощите, за да излязат от тази спирала, водеща надолу, казва министърът на транспорта и съобщенията

Още акценти:

Само отлагането на лизингови вноски освобождава за превозвачите 100 млн. евро

Служители са защитавали корпоративния, пред държавния

интерес, затова сега прожекторите са насочени към комисиите и звената за контрол на изпълнение по обществените поръчки

Скоро ще бъде стартирана процедура за удвояване на жп линията в участъка от Свиленград до Турция и Гърция

Добра идея е концесия за магистрала "Черно море", която ще свърже Турция, България, Румъния

- Г-н Исмаилов, превозвачите се заканиха да изкарат камиони и автобуси заради забавяне на мерките за компенсациите за скъпите горива. Приемат ли това, което правителството набеляза?

- Целият сектор е пряко и много силно засегнат от увеличените цени на горивата.

- Той не е ли най-засегнатият и в началото спиралата на евентуална инфлация?

- Точно така, защото цените на горивата формират голяма част от разходите му. Нашата политика е, на първо място, да предпазим най-застрашените слоеве от обществото и бизнесите, върху които би рефлектирал ръстът в цените на превозите - товарни или пътнически. С бранша сме в непрекъснат режим на диалог и взаимодействие.

- Оповестихте пакет от мерки, но има ли и други?

- За да няма прекъсване на автомобилните превози в цялата страна заради скъпите горива, реализираме пакет от мерки. Дотук е отпуснато финансиране за големите общини от 11,4 млн. евро за градския транспорт. В сряда Министерският съвет реши да се дадат нови 18 млн. евро на общините за субсидиране на превоза по междуселищни автобусни линии. Това е конкретна антиинфлационна мярка, за да не се прекъсне предоставянето на транспортни услуги на силно уязвимите групи.

Увеличиха се средствата за компенсиране на ученическия транспорт, това са така наречените жълти автобуси, с близо 2,5 млн. евро. Държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор се удвоява - от 25 на 50 милиона евро. МРРБ е изпратило писмо до ЕК и очакваме в най-скоро време отговор. Взе се решение за отлагане до 1 юли на увеличението на толтаксите. Другите мерки са свързани с отлагане на лизинговите вноски. Българската агенция за експортно застраховане прие идеята главниците да могат да бъдат отсрочени, като през 2026 г. да се плащат само лихви. Това освобождава около 100 млн. евро ресурс за превозвачите. Представихме промени в шест наредби, които реално да улеснят работата на транспортния сектор, като доведат до икономии на време и средства.

- Чух да казвате, че в транспорта и пощите 20 години се разиграва един и същ сценарий - ниски заплати, слаб авторитет на професиите, държавата налива пари и те потъват, и че вие ще спрете това. Ще ви стигне ли времето за дълбоки промени и реформи?

- Амбициран съм още от първия ден, в който поех поста. В резултат на половинчати мерки и липса на реформи ситуацията е много тежка – трупащи се задължения и загуби в пощите и железниците, сериозна декапитализация на дружествата, не се предприемат мерки за стабилизиране и подобряване заплатите и условията на труд на служителите. Преди няколко дни приключи одитът на пощите и резултатите не са добри. На бюрото ми вече има готови анализи и изготвени планове за действие за “Български пощи” и БДЖ.

- И какво показват анализите на БДЖ и НКЖИ?

- Това, което виждаме в “БДЖ-Товарни превози”, е, че дружеството се декапитализира, защото не се инвестира в нов подвижен състав, не се привличат нови клиенти, има риск от загуба на съществуващи такива. Има недостиг на кадри и ниска мотивация. Тези проблеми са станали системни. Без силна воля, без активно действие на ръководствата нищо не би се променило.

При НКЖИ проблемите са от друго естество - определени компании са били фаворизирани за сметка на останалите. Установяваме сериозни конфликти на интереси при високопоставени служители, хора от звената по обществени поръчки, контролиращи изпълнението. Видно е, че корпоративни интереси са били обслужвани вместо държавните.

- И как ще действате, освен че сменихте ръководствата на компаниите?

- Новото ръководство на НКЖИ е насочило прожекторите към тези звена. В момента документите по свършена работа повторно се проверяват - дали изработеното отговаря на платеното и това, което предстои да се плати. Разбира се, това води до малко забавяне, но всеки, спазвал правилата, да бъде сигурен, че ще си получи заслуженото. Тези, които вчера са били на една политически подкрепена хранилка и са били добре угоени, сега вече ще бъдат третирани наравно с останалите. Прекъсваме схемата на обръчи от фирми и задкулисни играчи.

- А при пощите какво ще промените?

- Финансовият резултат за 2025 г. е загуба от 17,8 млн. лв., а е имало периоди, в които дружеството е било на печалба, макар и не голяма. Има непокрита загуба от минали години в размер на 155 млн. лв. Много от служителите са на минимални или много ниски заплати, работят на намалено работно време. Трудно се привличат млади хора с по-високи знания и умения. Трябва да се подобри финансовата дисциплина, управлението на разходите и активите. Да извършват нови и по-доходоносни услуги. Пощенските служители трябва да получават доходи ,средни за страната, а качеството на услугите да е на високо ниво.

Намерението ми е да предложа на Министерския съвет в новия бюджет да влезе оздравителна инвестиционна програма, така че да се прекъсне този порочен кръг.

- Не може да се отрече, че при приемането на еврото пощите свършиха добра работа.

- Да, така е. Дружеството взе и заем, за да се обменят левовете в евро през клоновете, и тези средства трябва да се върнат. Все още няма представен план кога и как ще бъдат възстановени.

- Гласуван е вече Законът за обществения транспорт, който беше подготвен при предишния министър. Изискването обаче е до шест месеца да бъдат написани наредбите по него. Работи ли се по тях?

- Законът в голямата си част беше изготвен от предишното ръководство, но ние успяхме да проведем широк кръг от срещи със заинтересованите страни. Много интензивно работихме с комисията по транспорт в парламента. И успяхме да прокараме този важен закон, който бе свързан с четвъртото плащане по ПВУ. Правителството преди няколко дни внесе искане към ЕК за четвъртото плащане в размер на 900 милиона евро. Сега трябва да продължим ускорено работата по всички подзаконови нормативни актове.

- Големите проекти в железниците струват много пари. Докъде са те?

- Много важни проекти има, някои са в процес на реализация, други предстои да се случат. Тежката инфраструктура на България трябва много ускорено и наваксващо да се развива. Коридор 8 е много важен от гледна точка на военна мобилност, трябва да изградим и транспортната свързаност със съседите - Северна Македония, Румъния с трети мост на р. Дунав и нови фериботни връзки, жп връзки с Гърция. Важно е и увеличаване на капацитета на жп линиите по коридора от Турция не само към Балтийско море, но и към Западна Европа.

- Говорите за удвояване на жп линията?

- Да, съвсем скоро ще бъде пусната обществена поръчка за удвояване на жп линията в участъка от Свиленград към Турция и Гърция. След тристранния меморандум, който подписахме между Гърция, Румъния и България, искаме да поставим на масата от три до пет проекта, по които да се обединим, и да ги представим пред Брюксел.

- Кои са тези проекти?

- Предстои ми среща с регионалния министър, за да уточним пакета - аз за жп проекти, той за пътища. Залагаме на проекти, които са най-готови за обявяване на тръжни процедури, и предстои да ги координираме със съседите. Има много добро предложение за концесия за магистрала “Черно море” от Турция през Бургас и Варна до Румъния. Турската страна декларира, че до три години магистралата може да бъде построена. Информирах румънската посланичка, очакваме и те да мислят къде би пресякла българо-румънската граница. Работим за пътнически жп превоз от Киев и Букурещ до Варна. Сезонът предстои, така че през юни ще тръгнат първите влакове.

- Бавно тече обновяването на жп инфраструктурата, над 15 г. се строи участъкът от София до Пловдив и все се оплакваме колко е тежък този от Елин Пелин до Костенец.

- При днешното развитие на инженерната наука и технологиите няма аргументи за забавяне на проектите. Ако компаниите, които кандидатстват, нямат капацитет и тези проекти остават във времето, това е наш проблем. Свидетели сме на много търгове, на които се избират фирми заради ниски цени, които нямат капацитет да се справят, нямат техника и специалисти, поради което превъзлагат на подизпълнители, които в някои случаи не са толкова качествени. Проектът се проточва във времето и всяка година бюджетът отпуска нови милиони за довършване.

- Колко от новите влакове на “Шкода” пристигнаха?

- Имаме 4 влака от новите 25 на чешката компания. На 14 април се очаква да пристигнат следващите две мотриси, така поетапно ще идват доставките.

- А влаковете на “Алстом”?

- За тях има съмнителна тишина. Тези дни ще изпратим писма и ще имаме срещи с френското посолство и компанията, тъй като сроковете бързо се скъсяват. В най-скоро време ще отидем да видим на място в компанията производител как се случват нещата. Не бихме искали да допуснем риск с тази голяма инвестиция в транспортния ни сектор.

- БДЖ участва в поръчка за 90 вагона втора ръка от немските железници. На какъв етап е?

- В момента се организира транспортирането на първата група от 36 вагона. След като пристигнат тук, трябва да минат през техническо обслужване и подготовка за експлоатация.

- А дали се реши проблемът с климатиците в предишните немски вагони?

- Няма логика да има неразрешими технически проблеми в днешно време. Стига планирането да е правилно и администрацията да си е свършила добре работата, не следва да имаме проблеми.