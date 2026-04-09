Едва ли има дете, което в мечтите си да не е искало куче. Едва ли в тези представи приятелят има порода или цена. Той е твоят другар, за когото се грижиш. И със сигурност в нито една детска мечта кучетата не живеят в клетка.

Много хора си взимат куче, без да си дават сметка за отговорността, която идва с него. Така много често животните се оказват на улицата, а после и в приюта – последни на опашката за нов дом.

Когато стане дума за бездомните кучета, най-често чуваме, че „няма оправия". Резултатите ни от последните две години обаче доказват, че с план, правилно разпределение на ресурсите и много усилия, промяната е възможна.

Днес в общинските приюти в София са настанени 1254 кучета – близо 17% спад спрямо края на 2023 г. Същевременно отчитаме и 13% по-малко новонастанени животни от улицата. Тези цифри са просто статистика за някого. За нас са възможност да насочим средства към по-качествена грижа, храна и лечение за тези животни.

Дават ни възможност и да се фокусираме се върху отговорното осиновяване като структуриран процес. През 2024 г. стартирахме новия сайт на „Екоравновесие" с едва 27 профила на кучета, а днес те са вече над 120 и базата се допълва постоянно. Работим активно и за подобряване на условията за персонала, за да привлечем така нужните ветеринарни лекари и гледачи, без които никаква модернизация не е възможна.

И продължаваме с изпълнението на следващите цели:

🐾 Още тази пролет откриваме чисто новата амбулатория в Горни Богров, където ще се извършват както стандартни прегледи и изследвания, така и сложни спешни операции на място. Работим и за това там да бъде изградена нова част, от закрит тип, оборудвана според най-съвременните европейски стандарти.

🐾 Предстои да стартира и обществената поръчка за цялостен ремонт на клиника „Връбница", така че да предложим съвременна и качествена медицинска грижа за пациентите.

Наскоро споделих, че искам следващото ми куче да бъде от приют, защото няма значение откъде идва приятелят ти – важното е ти да си там за него. Нашата задача като община е да подсигурим работеща система, вашата като граждани е да бъдете отговорни стопани. Когато тези две неща се срещнат, „няма оправия" ще остане в миналото.

София е град с голямо сърце и е време да го докажем.

(От фейсбук)