Хиляди тръгват на път. Умната, за да не помрачим празника

Идва голямото великденско пътуване. Стотици хиляди ще тръгнат на път - из България и близката, а защо не и по-далечната чужбина, за да посрещнат светлия празник с близки и приятели.

Със сигурност ще има и напрежение - много натоварени пътни участъци, задръствания и срещи от третия вид с неоправените от зимата дупки по пътя.

Затова и отправяме молба към всички шофьори: не забравяйте, че сте тръгнали да празнувате, а най-важното е да стигнете до целта си живи и здрави. Всичко друго е на второ и трето място. Пет или десет “спечелени” минути с яко каране на магистралата може да ви излязат солени, защото камерите за средна скорост не прощават.

Спазвайте знаците, бъдете толерантни, ако трябва - дайте предимство и отстъпете, дори ако вие сте в правото си. Не се ядосвайте напразно, ако някой ви изпревари не по правилата или ви притиска с бронята си. Това са бели кахъри в тези турбулентни времена. Умната, за да не помрачим празника заради пътен инцидент.