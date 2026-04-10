71% у нас ползват социални мрежи - повече от Германия и Италия, но последни на Балканите (Графика)

71,06% от българите ползват социални мрежи, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда над средното ниво за целия ЕС - 67,26%.

У нас използват повече социални мрежи, отколкото в големи страни в Западна Европа като Германия (59,24%), Италия (56,38%), които са на дъното на класацията. Въпреки това изпреварваме дори испанците (69,50%) и французите (70,75%) по дял на хора, които ползват социални мрежи.

Любопитното е, че по този показател сме последните на Балканите. Всички наши съседи ни изпреварват - най-много Турция (80,38%), но и Румъния (79,57%), Северна Македония (77,92), Сърбия (76,29%) и Гърция (73,04%).

Лидер в региона обаче е Черна гора с внушителните 83,8% от населението, които ползват социални мрежи.

На първо място в Европейския съюз по този показател е Дания (89,66%), а след нея се нарежда Кипър (86,54%).

Картината при младите европейци е коренно различна - 89,3% от хората на възраст 16 - 29 години в ЕС са посочили, че ги използват. Най-високите дялове при младите са отчетени в Кипър (98,3%), Чехия (97,2%), Дания (96,9%) и Финландия (96,6 %), докато най-ниските са в отново в Италия (80,3%), Германия (84,2%).

У нас 89,40% от българите между 16 - 29 години ползват социални мрежи.

