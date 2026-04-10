Как Революционната гвардия на аятоласите надмина Еничарския корпус на Османските султани

Корпусът на Ислямската Революционна гвардия се очертава като един от най-важните центрове на властта и вземането на решения в Иран, както и като основен инструмент за управление на конфликта извън неговите граници. Между революционните му корени и настоящата му роля идеологията се преплита с политическата реалност, очертавайки контурите на нарастващото му присъствие.

Как възникна Революционната гвардия

Според анализаторката Уадхи Шарани някои изследователи сравняват Революционна гвардия с Еничарския корпус в Османската империя като роля в защитата на режима и укрепването на властта му, но има разлика в корените и идеологията. Еничарите са създадени в рамките на организирана елитна военна система, която е разчитала на набирането и обучението на християнски момчета за пряка служба на султана, докато Гвардията е възникнала в напълно различен контекст, по-близък до революционна мобилизация с религиозен характер.

Писателят и политическият анализатор Фредерик Уери в книгата си „Иранската Революционна гвардия отвътре" казва, че нейните начала се простират до периода след иранската революция през 1979 г., когато първоначалното ѝ ядро се формира като относително неорганизирани групи, включващи религиозни и революционни елементи, чиято цел е да подкрепят Рухолах Хомейни в укрепването на властта му в Техеран. През този етап тя е била по-скоро милиция с ограничено обучение и координация, сформирана набързо в отговор на властовата вакуум след падането на режима на шаха.

В книгата си Уери, изследовател в „Ранд Корпорейшън" и специалист по въпросите на Близкия изток, пише, че избухването на ирано-иракската война е представлявало решаващ поврат в развитието на Революционната гвардия, тъй като е ускорило прехода ѝ от неорганизирани революционни групи към организирана военна структура, действаща редом с редовната иранска армия, която е продължила да съществува след падането на шаха. Но Гвардията запази своята собствена доктрина, основана на революционната идеология, което я превърна в паралелна структура, а не в пълноценно подразделение на традиционната военна институция.

В началото си организацията се преплиташе с други революционни движения, най-вече с организацията „Муджахидин-е Халк", която споделяше някои от нейните политически тези, но възприе лява антиимпериалистична ориентация, което впоследствие доведе до раздяла на двата пътя и утвърждаване на нейната религиозно-идеологическа идентичност.

„Индипендънт Арабия" цитира турския историк Йълмаз Озтуна който разказва в книгата си „История на Османската империя", че еничарите не са били просто военна сила, а централен инструмент за утвърждаване на проекта за имперска държава и нейната идентичност, тъй като са възникнали в рамките на организирана структура, която служи директно на султана и посвещава лоялността си към съществуващия режим. За разлика от този ясен институционален модел, Иранската революционна гвардия не се формира на национална основа или в рамките на стабилен държавен проект, а е отражение на бурния период, през който преминава Иран в края на епохата на шаха, белязан от социални и икономически кризи, етнически бунтове и въоръжени протестни движения. Тази среда допринася за оформянето на ролята и като инструмент за защита на новия режим, не само във военно, но и в идеологическо отношение, както и по отношение на сигурността, на фона на нестабилността, съпътствала първите години след революцията.

Гвардията успя да привлече разнообразни социални сили в Иран и да насочи протестите и гнева им по времето на шаха в услуга на идеологията на революцията, а гъвкавостта на неговото възникване му позволи да привлече въоръжени елементи извън религиозната институция и с различен произход, които в много случаи не търсеха нищо друго освен подобряване на материалното си и социално положение, преди по-късно да се превърнат в ядрото на милицията „Басидж".

Като революционна армия, възникнала в контекста на вътрешен и външен конфликт, тя придоби способност за адаптация и въвеждане на прагматични промени в структурата и методите си, което ѝ позволи да се превърне във военна сила, разчитаща на по-организирани стратегии и тактики. Тази трансформация се прояви ясно по време на ирано-иракската война , а след това и в периода след Втората война в Залива през 1991 г., като затвърди позицията й като един от най-важните стълбове на силата в Иран.

Независимост и износ на революцията

След като Революционната гвардия се превърна от обикновена вътрешна охранителна милиция в действаща военна сила в Иран и извън него, тя затвърди позициите си в управленската структура на страната и запази сериозно влияние в революционните и правителствените институции след създаването на президентската институция. С издаването на указ от Рухолла Хомейни, с който на Гвардията бяха предоставени широки правомощия за изпълнение на волята му, тя се превърна в централен инструмент на духовния водач, който не прави компромиси с целите и принципите на революцията.

С утвърждаването на тази роля Гвардията премина в нова фаза -„износ на революцията". Започна отвътре чрез преобразуване на обществото според неговата идеологическа визия, после разшири влиянието си, за да обхване редица революционни организации и институции, надхвърляйки ролята на структури като Министерството на ислямското ориентиране, за да се превърне в един от най-важните фактори при възпитанието на новите поколения в духа на революцията.

Това включваше разработването на образователни програми в училищата и преработването на университетските учебни програми, както и въвеждането на нови стратегии в медиите, които отразяват и популяризират революционния дискурс. Също така задачите на Гвардията варираха между политическо-религиозно ръководство и управление на сигурността и вътрешния ред, включително и ролята на „полиция за нравствеността", което я отличаваше от останалите военни формирования.

С течение на времето влиянието на Гвардията не се ограничаваше само в областта на сигурността и военното дело, а се разшири и в икономиката, като тя засили присъствието си в изпълнителни институции, занимаващи се с развитието на селските райони и инфраструктурата, което я превърна в един от най-важните фактори при изготвянето на икономическите политики, в допълнение към нейната политическа и военна роля.

Специалистът от изследователския отдел на американския Конгрес Кенет Катсман счита, че Революционната гвардия е изиграла роля, надхвърляща тази на традиционните армии в други режими, като Съветската Червена армия или Китайската народно освободителна армия, особено в областта на вътрешната сигурност и разпространението на идеологията, тъй като много от функциите, които Революционната гвардия изпълнява в Иран, в тези режими са били възложени на службите за сигурност и партията, а не на чисто военна институция.

Организация с революционна идеология

Лидерите на Революционната гвардия успяха да реорганизират вътрешната й структура чрез определяне и разграничаване на ролите, както и чрез превръщане на подразделенията от първоначални формирования в интегрирани армии, придружено от създаването на въздушни и морски подразделения. Те работеха също така за изграждането на институционална структура за набиране и обучение на кадри, както на фронтовете, така и в специални подразделения, служещи на целите на ислямската революция.

Призивът за продължаване на религиозно ориентирания подход на Рухолах Хомейни допринесе за привличането на търговци и финансови поддръжници, което укрепи капацитета на Гвардията и ѝ позволи да развие инфраструктурата си, включително чрез създаването на специални агенции за обществени поръчки и изграждането на съоръжения за военната промишленост, както и укрепване на логистичните й възможности чрез надзорни институции, свързани с отбранителния сектор, и формиране на единици, специализирани в използването на съвременно оръжие.

Към края на 80-те години на 20-ти век, по-конкретно през 1989 г., Революционната гвардия достигна висока степен на независимост, превръщайки се в цялостен институционален апарат с ясна организационна структура и многобройни способности, надхвърлящи традиционните военни рамки.

По думите на изследователката Уадхи Шарани от проекта „Критични заплахи" на American Enterprise Institute Революционната гвардия е създадена като инструмент за защита на революцията с идеологически характер. Способността й да се превърне в силна и сплотена институция с революционна идеология в сравнение с други организации в Иран се дължи на факта, че тя разчита на по-широка база от хора, далеч от обвързаността с определена етническа група или конкретна общност, както и на относителна гъвкавост в механизмите за назначаване, вземане на решения и управление на подразделенията. Бъдещето й никога не е зависело от оставането на определен командир или конкретна елитна група на постовете им.

От време на време в Гвардията се наблюдаваха прояви на вътрешна конкуренция и партизанство, които понякога се отразяваха в различия между нейното висше ръководство и политическото ръководство на страната, в определени случаи дори доведоха до отстраняването на видни фигури в рамките на режима. Но това не бе постоянна практика.

Така на практика Корпусът на Ислямската революционна гвардия на аятоласите надмина Еничарския корпус на османските султани.