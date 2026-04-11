15 евро агнешкото - алчност или липса на контрол

Ценови шок на агнешкото месо неприятно изненада хората непосредствено преди първия Великден от влизането на България в еврозоната. Масово се продава килото за 15 евро, а на места отива и над 20 евро. Темата естествено взриви социалните мрежи.

Изкарайте един Великден без агнешко и ще видите какъв вой ще настане сред търгашите, призовава Валери Емилов Данчов във фейсбук.

Според Владимир Славов в случая важи максимата “ден година храни”. Така е с цветарите за 8 март и 15 септември. Така е с рибарите за 6 декември. На когото му е скъпо, да не купува, няма как да стане. В края на краищата цената се определя от търсенето, пише още той.

Според Свобода Кукова навсякъде по тези светли празници се намаляват цените, за да може всеки човек да сложи нещо на масата си, само в България - таван.

Детелина Симеонова пък пита защо трябва да е агнешко. Вкусно е, да, но толкова пари няма да им дам. За празника ще приготвя свински пържоли, пише още тя.

Елеонора Ганева е на мнение, че когато в една държава няма контрол, има анархия!

Станислав Константинов дава примери с други държави: Миналата година в Гърция повсеместно го намалиха на 6,50-7 евро.

Тони Стоянов пък вижда друга причина за ръста на цената: Агнешкото поскъпна заради поскъпването на бензина. А бензинът поскъпна, защото превозът на бензина поскъпна заради поскъпването на бензина.

Кольо Колев предлага нестандартно решение: Абе, може да им отмъстите на търговците... продавате си панелките и отивате на село, купувате си къщичка с двор, навес и си вземате първо овце, кози, кокошки и после кучета и котки. Ще загинат търговците... а вие хем на чист въздух, хем прясно месо и мляко...