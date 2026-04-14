Антон Иванов: Проектът за VII и VIII блок напредва, ползата ще е по 1 млрд. евро на година

Новите мощности ще имат 60 г. живот плюс още 20, казва енергийният експерт

- Г-н Иванов, на какъв етап е социално-икономическият анализ за VII и VIII блок на АЕЦ “Козлодуй”? Той казва ли какви са ползите им за енергетиката и за икономиката ни?

- Анализът е завършен, той е важна част от документите, които трябва да бъдат представени на обществото, за да се запознае с конкретните измерения за разходите и ползите за България, а не само с идеята със сравнение с други проекти някъде по света.

Организирането на широко обсъждане на предложението за изграждане на ядрена централа е в правомощията на министъра на енергетиката. Проектната компания вече е разработила всички документи - освен анализа и оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда, физическата защита и управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво

- Какво казва анализът?

- Че още при изграждане на централата тя има положителен ефект, тъй като привлича средства в икономиката, работна сила, има положително влияние върху фиска.

- Какъв е ефектът в числа?

- По време на строителната фаза той се оценява на 9 млрд. евро върху БВП.

- А строителната фаза колко години е?

- Приема се, че е 10 години, което значи близо 1 млрд. евро на година. А по време на експлоатацията на двата блока ефектът е към 55 млрд. евро.

- Това в рамките на 60 години живот на блоковете ли е?

- В рамките на 60 г. излиза отново по близо 1 млрд. евро на година. По проект животът на тези блокове е 60 години, но след модернизации може да достигне 80 и повече години.

- Как хората ги засяга този ефект от 1 млрд. евро?

- Наблюдаваме в последните години, че дори и малко предприятие в едно градче в Северна България го променя до неузнаваемост, а тук имаме

съществена инвестиция, която ще продължи да поддържа на много добро социално равнище не само град Козлодуй, но и целия регион

- от Лом до Враца, Мизия, Плевен. По време на строителството ще има пик на търсене на услуги, но това ще се запази и в дългосрочен план и след като блоковете бъдат завършени.

- Министърът на енергетиката Трайчо Трайков каза, че има забавяне на проекта, харчене на повече пари. Така ли е?

- За забавяне не мога да говоря. Екипът, който работи по този проект, както от страна на възложителя “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности”, така и от страна на изпълнителите “Уестингхаус” и “Хюндай”, преодолява доста предизвикателства и препятствия, които трябва непрекъснато да бъдат решавани. Така е в цяла Европа.

В последните три години екипът успя да придвижи необходимите процедури за разрешения по Закона за безопасност при ползване на ядрената енергия. Този месец окончателно ще бъде предадена техническата документация, тя е базата, на която ще се иска разрешение за строителство, за да започнат дейности по площадката. Колегите казват, че ще бъдат представяни над 1500 класьора, които ще запълнят една доста внушителна зала. Това е един труд, който не трябва да се подценява и да казваме, че се закъснява.

Много е ясно за какво са похарчени парите, които вече са платени на “Уестингхаус” и на “Хюндай” - за тази документация, но и за обосновките, които са били необходими, за да се разработят социално-икономическият анализ и анализите за безопасност. Те направиха допълнителни проучвания на площадката - сеизмични, хидроложки, всичко това беше свършено през миналата година. Самият преглед на такава документация изисква време и за българската страна.

- Ще трябва време да ги анализират ли?

- Да. Затова е необходимо и удължаването на договора с консорциума, то цели да създаде необходимите условия за достигане до окончателно инвестиционно решение (FID), включително изготвяне на реалистична ценова рамка и актуализиран график, както и договаряне на всички условия.

В този период е важно да се осигури необходимото време за изчистване на ключови технически и организационни въпроси, свързани с интеграцията и изпълнението на проекта. Паралелно с това ще продължи активната комуникация с разработчика за осигуряване на своевременни разяснения и експертна подкрепа при необходимост.

Този период ще бъде използван и за получаване на одобрение от страна на ЕК за държавните помощи, което е съществен елемент за цялостната финансова рамка и най-важното - условия за банкируемостта на проекта. Все още няма избран доставчик на турбината, което ще се случи в следващите месеци и трябва да бъде интегрирано в общата концепция за изграждане.

- Как ще се случи? С поръчка ли ще се търси?

- Това е поръчка, която се организира от “Уестингхаус”, защото са отговорни за интегриране на турбината към ядрения остров. В този процес е много важно основният доставчик да остане ангажиран с гаранциите за изпълнението на проекта докрай.

- Казахте, че след месеци трябва да се вземе окончателно инвестиционно решение. Кой ще го вземе - изпълнителната власт или парламентът?

- То ще мине през изпълнителната власт, но за проекта допускам, че крайното решение трябва да бъде взето отново от Народното събрание, за да се гарантира обща подкрепа.

Документите и обосновките ще бъдат готови до края на годината, но има време, през което да се запознаят институциите и да се организират обществени обсъждания. Допускам, че до началото на 2027 г. има всички предпоставки такова решение да бъде взето и да бъде сключен вече договорът за инженеринг, доставка и строителство. Тоест до ключ, което вече ни ангажира със сериозните финансови средства по проекта.

- Колко ще струва изграждането на VII и VIII блок?

- В началния етап ориентировъчната оценка е била около 15 млрд. евро. С напредването на проекта и с отчитане на актуалната икономическа и пазарна среда е реалистично да се очаква по-висока стойност. На този етап може да се предположи, че

общата инвестиция ще бъде малко над 20 млрд. евро

Тази оценка подлежи на допълнително прецизиране. Цената в голяма степен зависи от финансовия ресурс, както и на избраната турбина. Знаем, че тя ще бъде европейска. Затова казвам, че е по-добре да се даде един по-широк диапазон за бюджет и той да бъде уточнен преди взимането на окончателното инвестиционно решение.

- По цената за блоковете каква ще бъде себестойността на 1 мегаватчас?

- Това е стойност, която се разпределя в рамките на целия период на експлоатация на ядрената централа. Когато бе направена модернизацията за пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй” през 1998 г., имаше шум какви са тези огромни пари - половин милиард екю тогава. Тези пари се изплатиха, а цената на електрическата енергия остана най-ниска. Благодарение на тази модернизация беше удължен ресурсът им до 2050 г. Във всички случаи след първите 20 г. ще имаме актив, който ще носи само ползи. Но е важно да успеем да убедим обществеността, че това е добро вложение.

- Правят се сравнения между цената на новите блокове и тази на проекта “Белене”. Какъв е коментарът ви?

- Моята теза е, че като сме тръгнали да правим инвестиция на площадката на АЕЦ “Козлодуй” е добре да се довърши цялостната дейност по подготовката, да се вземе решение за нея. Важно е сега да не се наложи да се примиряваме с възможността за пореден път да изгубим доста пари с проекта за “Козлодуй”.

- Какво ще е участието на българските компании в изграждането?

- Подписаха се меморандуми с 36 компании, върви се напред с още няколко.

Българските компании могат да вземат и 40%

Когато “Уестингхаус” правиха тествания на български компании, които да произведат специализирано оборудване за ядрена централа, самите фирми не се ангажираха да пренастроят своя производствен процес в такава ниша. Но това бе преди три години. Сега в Европа имаме ренесанс на ядрената енергетика и компаниите виждат смисъл да вложат пари и да се ситуират на този пазар. С две български компании вече се работи по придобиване от тях на сертификат за качество за производство на ядрено оборудване - едната за производство на метални модули за ядрения остров, другата е за електрическото оборудване.

“Хюндай” си партнира с ГБС за подизпълнител. “Уестингхаус” и “Хюндай” имат разбирането, че колкото по-близко е изпълнителят, толкова по-добре и по-ефективно ще се случи проектът.

- Подготвят ли се вече специалисти, знаем, че има недостиг на експерти?

- От пет години АЕЦ “Козлодуй” работи по стажантски програми със студенти и средните училища. “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” се включиха в този проект. Все повече млади хора имат интерес да се развиват в тази област.

Американската страна е ангажирана с приемане на студенти и стажантски програми в САЩ, така че да може да се запознаят на място с тази технология. В Мадрид са направили пълноценен тренажор за АР1000, за да се обучават там.

- Самото строителство ще ангажира много хора, но за по-кратко време. Ще се намерят ли?

- В строителството ще бъдат ангажирани в пиковите моменти между 7000 и 8000 души. То ще започне с разчистване на площадката, ще се направят пътища, захранване на площадката с електрическа енергия и вода. Това са все неща, които трябва да се случат веднага след подписване на договора за инженеринг, доставка и строителство, което смятам, че може да стане до една година.