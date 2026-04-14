Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж

Нямаме никакви отношения с кмета Терзиев. Той не смята за нужно да разговаря с една от най-активните групи в СОС, категоричен е председателят на партията

Проектът ни за бул. "Христо Ботев" ще ускори трамваите, ще увеличи безопасността и ще подобри условията за живот около него

Кризата в столичния градски транспорт е факт. Дупката е над 100 млн. евро, нужни са реформи

Реформата в паркирането е изключително необходима. Само тя ще внесе ред в центъра и в кварталите

Битката с боклукчийската мафия завърши с нейния триумф

"Спаси София" разработва национален план по секторни политики. Възможно е да сменим името на партията

- Г-н Бонев, представихте проект за реконструкцията на бул. “Хр. Ботев”. Какъв е смисълът, след като не “Спаси София”, а екипът на кмета Терзиев ще решава какво да включва ремонтът?

- Можем да изберем най-лесната позиция на безгласна опозиция, която просто седи и ако забележи нещо нередно в управлението, критикува. Но ние сме проактивна опозиция, която не се отказва от поставените цели при участието ни на местните избори и програмата ни за управление. Основно обещание беше София да стане град, в който улиците не се различават драстично от тези в Будапеща, Прага, Париж или Лондон. Заслужаваме да имаме улици и площади, достойни за столица, а в този случай - и за българина Христо Ботев. Това не е случаен булевард, а основен, свързващ важни точки като Петте кьошета през пл. “Възраждане”, Женския пазар, Централна жп гара. По него всеки ден преминават десетки хиляди пътници в градския транспорт, с автомобил или пеша. Предлагаме изцяло нова концепция как да изглежда булеварда – с подмяна на трамвайното трасе и отделянето му с ограничители. Шегуваме се, че София си има официално летище “Васил Левски”, но има и още едно - бул. “Хр. Ботев”, където шумът от трамваите е почти като на излитащи самолети. Разликата е, че са през 30 секунди. С изпълнението на проекта ще има съществено подобряване на условията за живот около него, защото трасето ще е обезшумено, ще има спиркови острови за по-голяма безопасност, а ограничителите ще позволят на трамваите да си спазват графика. Предвидили сме преасфалтиране на уличните платна, нови гранитни тротоари, озеленена ивица, повече дървета и велоалея.

Против съм да се продължават практиките на предишната власт – посредствени ремонти, които се изчерпват само с нов асфалт, но пък са изхарчени десетки милиони без подобрение на средата. Амбициите ни за града са доста по-високи от тази посредственост, която ни заобикаля. Затова ще направим всичко възможно техническото задание да бъде прието. Терзиев има избор – да бъде кмет, който прави проекти, доближаващи София до Прага, Будапеща или Варшава. Ако аз бях кмет, моят избор щеше да е ясен. Сега е последният момент за смяна на курса - на третата година от мандата не си личи, че има амбиция за нещо повече от завършване на старите посредствени проекти.

- Мнозина обаче биха ви отговорили, че може да се случи същото като с бул. “П. Евтимий”, където бе реализиран проект на “Спаси София”. А после се оказа, че организацията на движение не е законна и май ще търпи корекции.

- Организацията на движение по бул. “П. Евтимий” и бул. “Витоша” никога не е обявявана за незаконна. Това е интерпретация на зложелатели и политическа атака, проведена от тогавашния вътрешен министър. Това не е нормално, но превзетият съд, прокуратура, полиция и вътрешен министър ползваха казуса, за да правят политика. Имахме абсурдно предписание от МВР да оградим велоалеята и бус лентата със строителни огради, защото се водели строителен обект. Те не познават законите и правилата, но си позволяват да дават оценки. А тълкуването на съда касае само и единствено факта, че липсва генерален план за организация на движението. Прави се недопустимо разширено тълкуване, че понеже няма такъв план, не можело да се правят организации на движението.

Такъв план няма повече от 10 г. И тук отново прозира политическата нишка, защото, когато предишната администрация правеше всякакви ремонти, онези НПО-та и будни граждани, които подадоха жалбите в съда, си мълчаха. Дали защото част от тях не бяха и кандидати за кметове на райони? Така че: задръствания на булеварда няма, проблеми с трафика няма. Градският транспорт не закъснява. Осигури се безопасна велосипедна връзка и ако минете от там, ще видите, че това е една от малкото велоалеи, по които родители карат с малките си деца велосипеди, защото се чувстват в безопасност. Остана недовършена маркировката точно заради определението на съда и това беше груба грешка.

- Може ли София отново да се окаже блокирана от стачка на работещите в градския транспорт? И какво е решението, защото дупката в транспорта е десетки милиони, няма нови превозни средства и има недостиг на водачи?

- Не подкрепям стачка, по-скоро гражданите трябва да организират такава срещу управлението на дружествата. Бяха осигурени средства от държавата за 5% увеличение, което бе поискано от синдикатите. Но кризата в транспорта е факт, особено с растящите цени на горивата и дупката в бюджета от 100 млн. евро вероятно ще нарасне доста. Тези пари трябва да дойдат отнякъде. Част от идеята беше това да стане чрез реформата на паркирането, която е спряна от съда. Но е изключително важно да се върви към реформи и “Спаси София” внесе доклад за обединение на транспортните дружества - щом град като Париж се справя с едно дружество, София няма нужда от 4. Има възможност за оптимизация, съкращаване на излишен административен персонал, изграждане на бус ленти за по-бърз и привлекателен градски транспорт. Но тази реформа, както и много други, които предложихме, са блокирани от икономическото мнозинство в СОС начело с ГЕРБ и БСП.

Призовавам колегите от другите партии, които инсталираха тези уж временни ръководства с напълно некомпетентни хора, да се усетят какъв проблем са създали. Споменавам скандалите в “Столичен автотранспорт” с прескъпите стари автобуси и наглото ръководство на “Топлофикация София”, което поиска 30% увеличение на цената на парното. Ако си мислят, че това ще бъде автоматично приписано на Васил Терзиев, ПП-ДБ и “Спаси София”, а те ще останат сухи в този водопад от обществен гняв, който ще се излее, много се лъжат. Сега имаме възможност да санираме една грешка, допусната преди 2 г.

- Реформата в паркирането замръзна и не е ясно кога съдът ще се произнесе. А проблемите продължават, особено в центъра, появяват се все повече служебни абонаменти. Какво е решението?

- Не можем да си позволим да чакаме. По наша инициатива беше създадена програма за облагородяване на кални точки, които ще са част от местата за паркиране в бъдещите зони.

Само в “Подуяне” говорим за близо 500 нови паркоместа. Там ще има и буферен паркинг за 400 коли при метростанция “Витиня” и още един със 100 места при последната станция “Ген. Вл. Вазов”. Това са общо около 1000 паркоместа само в един район. Хората трябва да видят, че има инвестиции в кварталите. Истината е, че тази реформа е изключително необходима, защото само тя може да внесе ред в центъра и кварталите. И парите няма да потъват в ЦГМ, защото това, което всички зложелатели на реформата пропуснаха, е, че освен доклада за промяна на обхвата, цените и условията за ползване на зоните бяха приети още 2, които определяха как да се разходват събраните пари. За първи път изрично беше записано, че 30% ще отиват в районите за инфраструктура, 30% - за закупуване на нови превозни средства на градския транспорт. Ако не се случи това, мандатът накрая ще приключи без нито едно закупено ново превозно средство, включително защото кметът саботира решения на СОС и програмата за модернизация на градския транспорт. Няма как 15 г. цената на платеното паркиране да не е променяна и с огромното увеличение на броя на автомобили хората да очакват чудеса с този малък финансов ресурс, събиран от зоните.

Реформата предвижда драстично увеличение на цената на служебен абонамент от 650 лв. на над 1600 лв. за синя зона. Въвежда се ограничение до 10% от местата в една подзона да бъдат в такъв режим. Само с тази част близо 500 места в центъра щяха да се освободят за ползване от гражданите. И над 1000 места на институции, които по едни абсолютно безумни правила, погазвайки закона, са ги определили за зони за сигурност. Това безобразие трябва да бъде прекратено. Уви, общината също си мълчи, толерира това безобразие и бездейства, вместо да се противопостави.

- Двама от районните ви кметове са начело на квартали, които изпитаха кризата с боклука. Нормализира ли се ситуацията и беше ли победена мафията?

- За съжаление, битката с боклукчийската мафия завърши с нейния триумф. София ще плаща по-скъпо за почистване. Няма яснота дали новите изисквания някога ще влязат в сила. На всичкото отгоре се събудихме с монопол на една фирма - “Титан”. Цялата тази борба се оказа една поза. Общината направи безобразна обществена поръчка, в която не заложи максимална цена, което позволи на известните мафиоти в боклука да предложат безумно високи цени. Кметът и общината използваха това, за да кажат: “Мафията ни извива ръцете, няма никога да подпишем за 400 лв. на тон”. След което влязоха в преговори с различната мафия, намалиха малко цената и казаха: “Можеше да е 400 лв., ама го направихме на 280 лв.”. Да де, ама твърдяхте, че 166 лв. е адекватното. Това беше класическа схема на преговори - започваш от ниска цена, другият ти дава много висока и се срещате по средата. Ако си в частен бизнес и си ръководиш фирмата, водѝ така преговорите. Когато обаче харчиш обществен ресурс, не можеш, защото виждаме, че София е по-мръсна, плаща се повече и не е ясно ще има ли нови правила. Но кризата даде възможност да тестваме общинския капацитет. След доклад на “Спаси София” се осигуриха 9 млн. лв. за общинското дружество “Софекострой” и се купиха 25 камиона, които чистят “Красно село”, “Люлин” и “Красна поляна”. Там почистването върви доста по-добре, отколкото в други райони, които уж не са в криза, като например “Лозенец”, в който живея. Общинският капацитет позволява да имаш контрол над ситуацията, много по-ниски цени, защото договорът със “Софекострой” не е на 285 лв., колкото е с “Титан”. И на фона на този добър пример за трета зона, която временно се чисти от СПТО, вместо да надградим общинския капацитет, искат да я дават пак на частник. Колко пъти човек трябва да се блъсне в стената, за да схване, че това не е начин. В крайна сметка, когато настана кризата, към кого се обърнахме за помощ – към Таки, “Титан”, Вълка или към общинския “Софекострой”? За съжаление, София стана заложник на една пиарска кампания, но всеки, който дори малко се зарови в тези обществени поръчки, ще си даде сметка, че това е един грандиозен провал. И той е видим из целия град.

- Пред "24 часа" кметът Терзиев прогнозира, че София може да остане без бюджет. Какво означава такъв сценарий?

- Това е изключително негативен сценарий. За съжаление, стана практика държавата да си приема бюджета в средата на годината. Затова вероятно София ще има бюджет в края на юли или септември. Всеки може да си представи колко абсурдно звучи да приемеш бюджета за 2026-та година през септември. С удължителния държавен бюджет бяха премахнати част от пречките за разплащане на капиталовите проекти, така че да не сме ограничени, но отдавна трябваше да започнем разговор за приходната и разходната част на бюджета. В разходната част реформи и подобрения няма – повечето общински дружества и предприятия работят неефективно и непрозрачно, нищо не се прави за оптимизация и конкурентност на градския транспорт, Топлофикация продължава да затъва в милиардни дългове, а строителните фирми - да си оставят ръцете на обектите. За всичко това общината и СОС остават безучастни и само си прехвърлят отговорността. Без съществена промяна на приходната част, без реформа, която да запуши течове и корупция, без контрол над качественото изпълнение и по-сериозно усвояване на евросредствата, София или ще колабира финансово, или ще се правят по 2 улички и 1 детска градина годишно. Все по-голяма част от бюджета отива за заплати и все по-малка - за инвестиции. А нуждите на града непрекъснато растат и инфраструктурата е все по-остаряла. Затова предложихме да се изтегли инвестиционен заем за нови превозни средства за градския транспорт. Постигнахме безпрецедентна подкрепа от всички партии в СОС и до края на февруари кметът трябваше да внесе доклад в СОС с конкретно решение за 200 млн. евро. За съжаление нищо не е направено и има опасност това да е първия мандат от десетилетия, в които не е доставено нито един нов трамвай, тролей и автобус.

- Увеличение на приходите, значи и ръст на местните данъци. Ще събере ли подкрепа подобно предложение?

- Не, то и не се прави така. Всякакви данъчни изменения се правят в началото на мандата с ясна цел. Примерно ще увеличим с 5% данък МПС, което ще докара 50 млн. и с тях ще построим 2 паркинга и ще ремонтираме 3 улици. Това е честният подход. По наше предложение двойно беше увеличена таксата за разрешително за строеж. Да сте чули за някакъв план тези допълнително събрани пари къде точно се инвестират? Нима се отчуждиха повече имоти или се облекчиха процедури? Точно обратното, настана абсолютен колапс и хаос в строителния бранш. Говоря принципно - София трябва да промени данъчната си политика и да направи реформите на общинските дружества. За съжаление няма политическа воля за нито едно. Всичко е фокусирано в тик-тоци, инстаграм, профилни снимки и други безсмислени упражнения, а не в това, което трябва да се прави - намиране на мнозинство в СОС за прокарване на тези политики. И за съжаление, този мандат по-скоро ще се наложи да го опишем като неуспешен, пропуснат. Пореден такъв за София, а градът ни изключително много изостана. Надявам се, че след 2027 г. ситуацията ще се промени, защото София и софиянци го заслужават. Започнах тази битка на 20 и няколко години, вече съм на 37, предпочитам да не я завършвам на 60.

- С кмета Терзиев бяхте обединени за София, но от 1 г. сте разединени. Защо се стигна до този разрив и в какви отношения сте в момента?

- Нямаме никакви отношения. Кметът не смята за нужно да води разговори с една от най-активните групи в СОС. Така е вече над 5 месеца. Влязохме в разговори с ПП и ДБ с едно-единствено условие - общата ни програма за развитие на София да се изпълнява. Само при такова условие бяхме склонни да подкрепим Терзиев за кмет. Още в кампанията стана ясно, че той и екипът му нямат намерение да я спазват. Призовахме многократно лидерите на ПП и ДБ за подкрепа, но те бяха твърде заети с националното управление и не обърнаха внимание какво се случва в София. Големият проблем е, че не се изпълнява предизборната програма, заради която беше избран Терзиев и няма как от конформизъм да си мълча. Когато Фандъкова беше кмет, всеки път, когато е правила нещо неправилно, не сме мълчали. Да мълчим сега, означава да сме лицемери. Тази битка не се води, за да може Борис Бонев да е кмет или председател на СОС - мантрите, които се повтарят, за да се каже: “Той го прави, защото егото му е много голямо”, а защото искаме София да е достойно място за живот. Искаме тя да се нареди до Будапеща, Прага, Варшава. Да не ни е срам, като ни дойдат гости, къде да ги разведем, защото няма два оправени тротоара. “Спаси София” беше най-активният участник в коалицията. Искрено вярвахме, че това можеше да бъде огромната промяна за София след 20-годишно управление на ГЕРБ. Това беше шансът да направим този огромен скок напред. Вместо това в някои области, например прозрачността, сега е по-лошо. Преди ни се отговаряше на заявленията за достъп до обществена информация, а сега водим дела с общината, защото ни се отказва такава. Това не е нормално. И колкото по-бързо хората се събудят от този сън, в който имаме един фалшив герой, който уж се бори срещу мафията, и видят колапса, в който се намира общината, толкова по-бързо ще можем като общество да се мобилизираме и поне следващия път да не допускаме същите грешки.

- “Спаси София” пропуска и този парламентарен вот. Защо?

- Провеждаме срещи в много градове. Фокусът е върху по-големите, навсякъде има много будни и мотивирани хора градовете им да изглеждат по-добре. Фокусът остава местните политики, но не само в София. Разработваме план за България по секторни политики. Докато това не се случи, да участваме в национални избори, би било несериозно спрямо гражданите. И се чудя защо други партии нямат подобен подход, а се мятат, за да хванат субсидията. Може би това е една от причините доверието в политическата система да е толкова ниско, защото хората не са глупави и си дават сметка кой прави нещата със сърце и кой - за парата.

- Ще смените ли името на партията, защото няма как в Пловдив да сте “Спаси София” например?

- Да, би било странно. Имаме идеи за смяна на името. Запазили сме няколко варианта, но дали ще се смени, дали ще направим националната ни експанзия, решението ще се вземе от националната конференция, която предстои след няколко месеца. Тогава ще посочим новия път на “Спаси София”. Дотогава, а и след това сме фокусирани в градските политики в София и изпълнение на предизборните ни обещания. Не се отказваме, защото вярваме в тях, а не защото просто са ни били угодни пиарски в конкретен момент.

