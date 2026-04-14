Колко по-“златен” ще стане доматът

Данните на НСИ за мартенската инфлация “хванаха” поскъпването на горивата, но не отчитат съществено нарастване на цените на храните. За април обаче от КНСБ твърдят, че само доматите поскъпнали с близо 50%, краставиците с още повече и т.н.
Ако се вярва и на двете сметки, а няма начин да не се вярва, защото те се отнасят за два последователни, но все пак различни месеца, значи картината е ясна.
Сега доматът според КНСБ поскъпва заради “веригата на доставки”. По нея цената на плодовете някак се надува 100% от оранжерията до щанда.
И ударът по Иран вече удря по храните. Земеделието по света започва да изпитва остра необходимост от азотни торове, без които добивите падат наполовина. Изглежда, предстои усложняване на ситуацията с цените и хранителните продукти.
Доста по-късно същото ще се пренесе и в животновъдството. Така много хора потенциално могат да станат вегетарианци, не че това ще им помогне на финансите.
