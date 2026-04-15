БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОНАРХИЯ

Така няма да стане.

Демокрацията работи само когато обществото е образовано. Когато невежеството е повсеместно, то възпроизвежда чрез избори безпросветна, корумпирана и отвратителна власт.

Този факт е доказан от науката преди повече от петдесет години, когато Кенет Ероу, нобелов лауреат по икономика за 1972, извежда теоремата, че гласуването води до диктатура. Огромното числено превъзходство на глупавите мнозинства над просветеното малцинство издига правителства от негодници – виждаме го навсякъде по света.

Даваме ли си сметка, че най-добрите години на нашата държава са били годините, в която България е била Царство?

За по-малко от 70 години българските монарси превръщат една изостанала османска провинция в модерна европейска държава.

Сред калта и мизерията само за няколко десетилетия в Царство България изникват Университет, Народен театър, Съдебна палата, Народна библиотека. Построени са стотици училища и читалища. Процъфтяват изкуствата – това е периодът в който творят Вазов, Яворов, Дебелянов, Пенчо Славейков, Елин Пелин. Разцветът на нашето царство е толкова впечатляващ, че цяла Европа започва да говори за българското чудо.

А войните за национално обединение, макар и изгубени, носят на българската армия толкова достойнство и чест...

При Н.В. Цар Борис Трети възходът продължава. Икономиката расте. От лагерите на смъртта са спасени българските евреи. Нито един български войник не е изпратен в окопите на Втората световна война.

За съжаление този романтичен период от нашата история приключва с един фалшифициран референдум, проведен по време на съветската окупация под дулата на автоматите. Българската република е незаконнородена. Монархията не е отхвърлена с честно волеизявление.

Днес България е в тягостна безпътица. Политическата класа е скопена и крадлива. Народът се плюе в социалните мрежи и се лута в немощни безрезултатни протести.

Дали не е време да си върнем короната?

Да се обърнем към онези времена, в които нашите предшественици са живели достойно и смислено?

И са ни оставили един идеал:

БОГ, ЦАР, ОТЕЧЕСТВО

(От фейсбук)