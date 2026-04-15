С какви залъгалки имате намерение да ни залъгвате в новия Парламент?

Идват избори след 3 дена. На четвъртия, в неделя гласуваме. И е добре да мислим за нас, а не само да претакаме Унгария.

Вече десетилетия наред поради политически интереси партиите не желаят да изяснят колко са българските ЕГНта са в чужбина и колко ЕГНта точно са в БГ. Не желаят да питат кои ЕГНта имат намерение да гласуват и така да произведат избор. списъци (активна регистрация). Резултатът е, че с 60 000 заявления за гласуване ще гласуват над 120 - 130 хиляди. Разликата ще бъде дописана с декларация. Но парите и ресурсите ще са като за 200 - 300 хиляди, ако се съди по броя бюлетини, които ще се пратят по посолствата и броя на членовете на СИК - сега по 9 човека на секция със съответните евра за заплата - около 1900 евро на секция.

Вътре в страната положението е същото - разгръща се ресурс за 10 милиона гласоподаващи - 7 млн на хартия (за всеки случай) и ресурс от 3 млн. на машина инсталиран капаците на около 9000+ СУЕМГ. И тук СИК са по 9 човека даже и в над 1500 секции, в които реалните гласуващи са средно 35 - 40 човека.

Писал съм за трънските села и за др. места. резултатът е, че имаме едни от най-скъпите избори в света. Над 21 евро на подаден глас при очаквани 3 млн. гласоподаватели. 66 млн. евро делено на 3 млн. гласа. Няколко пъти по-скъпи от Франция и Германия. В пъти по-скъпи от Филипините (2000 населени острова и 120 млн население), над 5 пъти по-скъпи от Бангладеш (75 млн. население и 75 млн. ефективно гласували на последните избори плюс референдум).

Никой не иска да мисли. При това с всяка година се произвеждат нови гласоподаватели, родени в чужбина, които не говорят езика, не носят последствията от гласуването си и имат формалната категория гражданство, щото мама или тате са БГ граждани, които всъщност отдавна също живеят в чужбина и не носят последствията от властта, която са произвели.

За последните 60 месеца избори са се произвеждали на всеки 7.5 месеца. Което означава, че редовните правителства са имали средна продължителност 4.5 месеца - два месеца указ преди изборите и един месец за въртележката с мандатите. Да не говорим за загубеното време за избор на Председател на Парламента.

Защо не чухме нищо по тези въпроси от политическите сили, на която са денем и нощем по ТВ студиата и по палатките? Защо не говорите г-да Борисов, Радев, Демерджиев, Божанов, Мирчев, Василев, Крум Зарков, Тошко Йорданов, СлавиТрифонов, Радостин Василев, Костадин, Цончо Ганев и др. по тези теми? Защо партиите, на които сте началници и с които искате да управлявате и да пишете закони не казват какво мислят по нуждата от изборна реформа? Защо някои партии като ИТН забравиха за мажоритарните избори? Защо не предложиха поне смесени? А ИТН се присъедини към залъгването на избирателите с поредните нови технологийки за скенери?

С какви залъгалки имате намерение да ни залъгвате в новия Парламент?

(От Фейсбук)