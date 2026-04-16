На тази дата: 212 подписват Търновската конституция преди 147 г.

На днешния ден - 16 април по стар стил, преди 147 години 212 души в Учредителното народно събрание в Търново подписват Конституцията на Българското княжество. Това е първият основен закон на България, по-известен като Търновска конституция.

Редом с учредителите подпис поставя Сергей Лукиянов - специалният представител на княз Дондуков-Корсаков в работата на събранието и автор на проекта за конституция. Без неговото име подписите на българските представители в оригинала на конституцията са 211 от общо 230 души. В последващото печатно издание на Конституцията се виждат подписите на 213 души.

Търновската конституция е създадена след тези на Гърция, Сърбия и Румъния, но в традицията на българските интелектуалци от освободителните борби и с участието на юристи и българи, получили висшето си образование във водещи университети в Европа.

Цел на Търновската конституция е да закрепи юридически социално-икономическите и политическите изменения в българското общество след Освобождението през 1878 г. Съгласно член 4 “Българското царство е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство”. Българското княжество се определя като конституционна монархия. Конституцията предоставя широки пълномощия на монарха във вътрешния и международния живот на страната. С нея се прокламира министерска отговорност, депутатска неприкосновеност и общинско самоуправление.

Новаторска и прогресивна за времето си и с либерален характер, Търновската конституция утвърждава принципа на личната неприкосновеност и частната собственост като основа на производствените и обществените отношения. Закрепени са свободата на печата, правото на сдружавания и др.

С измененията на Търновската конституция от 1893 г. и 1911 г. се намаляват правата на Народното събрание и се засилва монархическата власт. През 1881 г. конституцията е временно спряна, през 1923 г. е извършен военен преврат, а след 19 май 1934 г. дълги години държавата се управлява с наредби и закони при суспендирана конституция.

На 4 декември 1947 г. Конституцията на Българското княжество е заменена с Конституция на Народна република България.

Днешният ден е и професионалният празник на българските юристи.