Социолози очакват 900 000 повече пред урните от вота през 2024 г. (Графика)

Според последните оповестени до четвъртък данни на 4 агенции за вота на 19 април "Прогресивна България" на Румен Радев - първа сила, данните се колебаят между 27,7 и 30,8%

Каква картина дават проучванията на четири социологически агенции за вота за следващото 52-о народно събрание в неделя? Показваме последните им оповестени до вчера данни.

В четвъртък “Маркет Линкс” съобщи за проучване, според което за “Прогресивна България” имат намерение да гласуват 30,8%, за ГЕРБ-СДС - 18%, за ПП-ДБ - 11,2%, за ДПС - 6,5%, за “Възраждане” - 4,2%, а под чертата остават “Величие” с 3,1%, “Сияние” с 2,3%, МЕЧ и БСП-ОЛ с 2%.

От “Маркет Линкс” очакват 3,3-3,5 милиона избиратели да отидат до урните в неделя.

На 3 април “Галъп Интернешънъл Болкан” оповестиха данни, според които избирателите се очаква да бъдат 53%. Това проучване отчита намерение за гласуване за “Прогресивна България” - 27,7%, за ГЕРБ-СДС - 22,8%, за ПП-ДП - 10,5%, за ДПС - 10,4%, за “Възраждане” - 6,3%. Под чертата според това изследване остават БСП-ОЛ и “Сияние” с по 2,9%, ИТН - с 2,8%, МЕЧ - с 2,7%, “Величие” - с 1,8%, АПС и “Синя България” - с по 0,9%.

Според малко по-рано оповестени данни на “Алфа Рисърч” и “Мяра” (виж графиката) “Прогресивна България” е с 30,8%, ГЕРБ-СДС - с 19,3-21,2%, ПП-ДБ - с 11,1-12,9%, ДПС - с 9,8-10-6%, “Възраждане” - с 6,9-7,9%. Изследването на “Мяра” даваше резултат над прага - 4,1% за “БСП-ОЛ”, докато според “Алфа Рисърч” бяха под прага за влизане в парламента с 3,9%.

Проучването на “Алфа Рисърч” отчете, че 3-3,1 милиона избиратели може да отидат до урните. “Мяра” също очакват избирателите да са над 3 милиона. За сравнение на последните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. активността бе 38,94% - 2 570 629 души. (24часа)