"Tренд": 5 сигурни в парламента, 3 инфарктно на ръба, спор за третото място (Графика)

3 милиона и 200 хиляди пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, показва национално проучване на Изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”.

Спрямо последното проучване от март преди началото на предизборната кампания социолозите отчитат повишаване на активността с около 100 хиляди души.

Структурната промяна в електоралните нагласи в последния месец обаче остава същата.

“Прогресивна България” остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%.

Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за “Възраждане” със 7,1% сред гласуващите.

Три формации са на ръба на парламентарната бариера.

За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За “Сияние” декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

В подредбата следват “Има такъв народ” (2,1%), “Величие” (1,7%), Алиансът за права и свободи (1,6%) и “Синя България” (1%).

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, подчертават социолозите от “Тренд”.

