Димитър Ганев, “Тренд”: Парадокс - растат ли гласовете за Радев, ядат шансовете му за партньори за кабинет

Напрежението между “Прогресивна България” и ПП стремително нарасна, докато ДБ пази неутралитет

Половин милион избиратели още решават за кого да дадат глас

- Каква картина за изборите очертават данните от последното проучване на “Тренд”, г-н Ганев?

- В сравнение с предишното се регистрира лека активизация въпреки не толкова интензивната предизборна кампания. Ако досега мерихме 3,1 милиона избиратели, сега по-скоро отиваме към 3,2 милиона.

Придържаме се към формулата 5 + 3 - пет сигурни партии с представителство в следващото Народно събрание и три, които са на ръба на парламентарната бариера. Дали ще я прескочат, зависи от фактори като избирателната активност и мобилизацията на техните собствени електорати. БСП има лоялна база от твърди гласоподаватели.

По-висока избирателна активност обаче би изложила на риск преминаването на 4-процентната бариера.

“Сияние” има по-голям потенциал за растеж, но избирателите им не са толкова твърди, колкото тези на БСП.

Но резултатът и на “Възраждане”, и на трите партии около бариерата в някаква степен е и функция от резултата на “Прогресивна България”. Така се получава парадоксална ситуация - по-висок резултат за Радев би оставил единствените му потенциални партньори, каквито са БСП, “Сияние” и МЕЧ, извън парламента.

- Тогава как се очертават шансовете за следващо правителство?

- До голяма степен зависи от случващото се около чертата. Смятам, че Радев би могъл да има диалог с БСП, “Сияние” и МЕЧ за евентуална форма на подкрепа за кабинета. Ако обаче те не влязат в парламента и останат петте сигурни партии, какво излиза? Радев ще получи бонус мандати от преразпределението, обаче ще остане в парламента с формации, с които трудно може да направи кабинет.

Имаме ясна позиция от негова страна срещу ГЕРБ и ДПС, тоест няма да търси някаква форма на колаборация с тях. От друга страна, тонът от “Възраждане” към “Прогресивна България” ми се струва изострен, пък и Радев не прави намеци в посока, че би имал нещо общо с “Възраждане”, вероятно за да запази диалога със западните партньори.

А между Радев и ПП-ДБ има стремително нарастване в последните две седмици на противопоставянето. Но нека да уточним - когато Радев критикува по някакъв начин коалицията, той говори само за “Продължаваме промяната”. Основната критична линия на ПП към Радев пък идва от Асен Василев. Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, ген. Атанасов - тоест “Демократична България”, пазят по-скоро неутралитет по този въпрос.

И ако в парламента влязат само пет партии, остава сложен вариант за кабинет на малцинството с някаква уговорена подкрепа от различни партии за различен тип инициативи. Този вариант е възможен, но много труден и политически неустойчив във времето.

- Избирателите, които решават в последните три дни, включително и в момента, за кого да гласуват, могат ли да променят рязко резултата?

- Могат, разбира се. Това са 15-16% при такава активност, или над половин милион души, които решават в последните дни.