Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)

Но едва ли ще се стигне до нови предсрочни избори наесен

"24 часа" събра в изборното си тв студио да споделят прогнози за изхода от вота н неделя социолозите Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", Димитър Ганев от Изследователски център "Тренд", Добромир Живков от "Маркет Линкс" и Първан Симеонов от "Мяра". Ето тезите им.

Димитър Ганев, "Тренд": Радев звучеше в кампанията по-системно като политически лидер, отколкото като държавен глава



Финалното проучване на "Тренд" показва лека активизация на изборния терен,

макар кампанията да беше по-скоро вяла

Можем да очакваме активност, която доближава 3,2 милиона и над тях. Разбира се, говорим само и единствено за активност на територията на страната, защото всички ние - четирите агенции, правим проучвания само на територията на страната.

От последните ни данни освен очакваният победител впечатление прави, че под бариерата от 4% са няколко формации с шанс за представителство - БСП, "Сияние" и МЕЧ. И трите са с резултат над 3,5% до 4%.

Според мен на 20 април ситуацията с пет партии в парламента е една, а съвсем други са с 8 партии, а също така и с 6 и 7.

За мен интересна ще е битката за третото място, защото процентите на ПП-ДБ и ДПС са сходни, с малко предимство за ПП-ДБ, което не можем с категоричност да твърдим, че ще остане така и с след изборите.

Не видях кой знае колко рискови действия от страна на

по-големите играчи, по-скоро се опитваха да да си пазят полето

А самият Радев звучеше доста по-системно в предизборната кампания като политически лидер, отколкото като беше държавен глава. Идеята на Радев и на "Прогресивна България" като цяло беше не толкова да стяга своите, колкото електоралното ветрило да се отвори максимално широко.

Второто нещо, което ми направи впечатление в кампанията на "Прогресивна България" е, че Радев избягваше да концентрира цялата си цялата си реторика върху предишното управление, въпреки че в протестния наказателен вот е най-големият му потенциал на терена.

ГЕРБ и ДПС, от друга страна, съзнавайки като опитни играчи, че ако се влезе в тежко противоречие с "Прогресивна България" и с Радев и критики, това само ще легитимира неговата позиция като алтернатива на досегашното съдружие и съответно ще налеят повече гласове в негова полза.

Първан Симеонов, “Мяра”: След вълната за Радев ще има отлив. Много от кадрите му ще изгърмят

Данните, които ще видите от социолозите тези дни, може и сериозно да се различават от крайния изборен резултат. Защото непосредствено преди вота има стотици хиляди, които вземат решение да отидат ли до урните и за кого да гласуват. Включително като гледат тези данни.

Тези хора гласуват по няколко логики. Едната е конформистка - за победителя. Втората е технологична - обикновено пак за победителя. Ако сте среден деец в администрацията, твърде вероятно е да гласувате за новата власт, а не за предишната. В случая бенефициентът от това може да е пак Радев.

Третата логика е на наказателния и протестния вот. Гласува се и за несигурната страна. Накрая е възможно

тенденцията към отварянето на ножицата,

която всички колеги докладват, да се окаже още по-силна, тъй като нямаме работа с нов играч в истинския смисъл - Румен Радев беше президент близо десетилетие.

Най-важното тук са няколко няколко момента. Първо, ще успее ли Радев да си запази вота? Той няма хора в комисиите.

После е новият психологически климат на изборите, създаден не само от протестите, но и от изключително активната и медийно експонирана дейност на вътрешния министър Дечев и главния секретар Кандев.

Ако на предишните 7 избора нямаше солидни нови играчи, демоскопията можеше да хване всичко абсолютно точно. Сега е абсурдно да мислим за после, преди да видим 19-и вечерта - този път народът може да връчи или да не връчи един мандат.

Един от травматичните въпроси пред бъдещо управление на Радев винаги е бил геополитическата ориентация на страната. Не съм убеден, че Радев би направил нещо по-различно от това, което Борисов правеше. При това самият западен свят в момента има проблеми с геополитическата си ориентация, защото Америка звучи по един начин, Западна Европа - по друг, Източна - по трети. Но Радев винаги е имал едно говорене навън и второ за вътрешните публики. Аз нямам никакви съмнения в лоялността на Радев към западните партньори.

Тече нов процес в Европа. Процес, в който един злокачествен на моменти проруски консерватизъм в много държави в Европа, се преварва от друг -

проевропейски доброкачествен консерватизъм

Това се случи и в Унгария, в Полша, дори в самите редове на ЕНП, също в Италия. Това ще се случи и на много други места и в България през Радев. В България има доста русофилски настроения, за разлика от всички други страни, които изредих. Те са автентични и могат да отидат директно при радикалите. Появата на такива играчи като Радев е шанс тези гласове да не се отлеят директно при радикалите, а да останат в системна посока.

Другото важно е, че импулсът от декемврийските протести си чака реда. И ми се струва, че бенефициентът ще бъде ПП-ДБ.

Третото важно е какво става с БСП. Забелязвам устойчив тренд нагоре, нещата май отиват на ръба и даже над него. МЕЧ винаги са били скрита лимонка. Сега Радев им взе доста, но и те са в играта.

Но най-важно е да отговорим на въпроса каква ще е политическата ангажираност на новата партия? Защото след вълната напред задължително ще има отлив. Много от кадрите на Радев ще изгърмят. Въпросът е дали ще има толкова здрави политически нерви да удържи онова, което Борисов удържа в годините.

Важно е също как ще се държи Радев като министър-председател и към кои ще принадлежи - социалистите или демократите, защото говори за свобода, справедливост, солидарност и прогресивизъм. Или към консерваторите и реформистите? Защото на практика той се държи консервативно като БСП, но говори като десен. Това са много дълбоки пукнатини, които ще предизвикат роене и фрагментиране в самата “Прогресивна България”, докато тя не премине през етап на съзряване.

Докато това стане “Възраждане” е в изгодната позиция да чака отливът от Радев да се превърне в прилив за тях.

Боряна Димитрова, “Алфа Рисърч": Част от джензитата ще стигнат до урните, но едва ли ще променят вота като в Унгария

Предизборната динамика е в три направления.

Първата е активизация, ръст на избирателната активност спрямо тази в началото на кампанията. Очаквам значимо по-висока активност от последните избори, когато гласуваха около 2 милиона и 570 000. Напълно е възможно до урните на 19 април да стигнат 3,2 дори 3,3 млн.

Втората тенденция: силните стават по-силни, а слабите - по-слаби. Тоест лидерът затвърждава своята позиция, но партиите, които са му донори, отслабват, макар някои от тях да имат шанс да прескочат бариерата.

В последните дни преди изборите продължава преразпределянето на миналия вот на избиратели от партии със сходни виждания с тези на “Прогресивна България”.

Третият въпрос е накъде след изборите и с какво правителство, тъй като засега

нямаме хипотезата, че една партия ще има мнозинство в парламента

Радев независимо от методиката, която ползваме, от самото начало имаше по-сериозна преднина, която, след като стигна плато, върви нагоре.

Две неща за кампанията: не е нито въпрос само на предишен рейтинг, нито на очаквания, нито на енергия по площадите, която впрочем не се идентифицираше директно с Румен Радев. Той прави много активна, скъпа и мощна кампания, центрирана и в традиционните, и в социалните мрежи, която в последните дни придобива все по-голямо влияние. Цели сайтове са трансформирани в групи за подкрепа и това не е случайно. Видяхме от данните, че е привлякъл и най-много дарения.

Част от джензитата ще стигнат до урните, но едва ли от тях ще тръгне вълна, която да промени вота в България. Характерно за тях е, че

бързо се възпламеняват и бързо изстиват,

затова трябва да им се поддържа градус на напрежението. Освен че имат много различен начин на живот, те са много далече от политиката. Възможно е да изберат своите фаворити през последните дни. Но е хубаво, че излизат по-активно на сцената.

Факт е, че дълги години бяхме свикнали на мненията на твърдите симпатизанти. Те решаваха с малко. Сега имаме по-различна динамика, но едва ли в България ще стане като в Унгария.

Наесен може би няма да се стигне до следващи предсрочни избори. По-скоро е неизвестно доколко устойчиво ще се окаже едно хипотетично бъдещо управление на малцинство и дали ще може да доживее до следващите редовни избори след четири години.

Добромир Живков, “Маркет Линкс": Появява се незаобиколим фактор в център-ляво

Посоката на тези избори е към много ясна консолидация около вече явен победител. Победител, който не просто е с някаква разлика пред втория и третия, а е значително по-силно подкрепен от българското общество.

В сравнение с последния вот пред урните ще застанат

между 900 000 и 1 100 000 повече избиратели

Вече можем ясно да си дадем сметка защо новият проект е с такава подкрепа.

Първо, защото има обществено очакване, което много ясно бе изразено от протестите през декември миналата година. Станахме свидетели на невиждано в последните 4-5 години обществено обединение за това какво трябва да се случи в управлението на страната. В качеството си на неопетнен нов играч, с висок личен рейтинг, начело на лидерска формация, Радев изключително силно напомня момента през 2009 година със също изключително силния личен рейтинг, който беше успешно превърнат в политически капитал от г-н Борисов и съответно в много сериозна победа на ГЕРБ.

Бих обобщил днешната ситуация като преконфигуриране на политическото пространство с появата на мащабен незаобиколим политически фактор в център-ляво, който в следващите години ще формира политическия път на страната.

Убеден съм, че Румен Радев персонално и “Прогресивна България” ше положат максимални усилия да съставят правителство. Няма как такъв резултат на изборите освен при някакви извънредни събития да бъде повторен, ако не донесе реално управление.

Колкото до голямата разлика в прогнозите на социолозите за дистанцията между формацията на Радев и ГЕРБ-СДС по време на кампанията, мога само да кажа, че до последната ни публикация

давахме единствено нагласите,

в които изрично долу стоеше един много сериозен дял между 15 и 20%. В новата ни прогноза те са преразпределени по специфичен алгоритъм, за да направим прогнозата си. Смятаме, че би следвало да се доближава в най-голяма степен до резултата в неделя. Тъкмо затова разликата се увеличава.

Колкото до изказването на колегата Кольо Колев от “Медиана”, че социолозите получават пари, за да вдигнат с 1% резултата на съответна партия, смятам, че е неморално, след като десетилетия си бил в този бранш, но вече не работиш активно на терена, да говориш по този начин. И ако някой някъде получава пари, моля това да не се разпространява над цялата гилдия, защото ние, поне четирите агенции тук, в годините сме доказали многократно с резултатите си, че сме толкова близо до изборните крайни числа, че такава хипотеза най-малкото изглежда несериозна.