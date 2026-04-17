Как Русия "краде" жилища на украинци в окупираните територии

Властите в окупираните от Русия украински територии изискват от собствениците на жилища да ги пререгистрират съгласно руското законодателство. Много от украинците са избягали от там и рискуват да загубят имотите си

Русия изисква до 1 юли 2026 недвижимите имоти в окупираните украински територии да бъдат пререгистрирани съгласно руското законодателство. При това "пререгистрацията" може да се извърши само лично на мястото, където се намира жилището, и с паспорт на Руската федерация. Значителна част от украинците на практика не могат да изпълнят тези изисквания.

Пътят към дома минава през "филтрация"

"Душата ме боли. Цял живот градихме. Там остана бизнесът ми, който беше бомбардиран. И земята, и къщите. Всичко, което обичам, остана там. Имаше надежда, че поне жилището няма да пипат. А сега нов удар", с тъга констатира пред ДВ жителката на Запорожска област Людмила (името на жената е променено – бел. ред.), която заради окупацията на града през 2022 година се преместила в Киев.

Тя не планира да се прибере у дома специално за "пререгистрацията" на жилището. "Първо, не искам да виждам окупаторите, защото съм живяла там и знам какви хора са това. Второ, не знам дали изобщо ще ме пуснат."

Людмила си спомня случая на нейна позната, която искала да отиде в Горловка в Донецка област, за да пререгистрира апартамента си, но на летище "Шереметиево" я спрели – без да посочват никаква причина. "Може би са намерили нещо проукраинско в телефона ѝ, все пак тя отдавна живее в Киев, децата ѝ са тук", размишлява Людмила.

Игор (името му също е променено – бел. ред.) е напуснал Мариупол, превзет от руснаците, и е заминал за чужбина. От своя позната, върнала се в окупираните територии именно за да пререгистрира жилището си, той знае, че руските власти провеждат един вид "филтрация". "Проверяват телефона, социалните мрежи, всичко. Ако никога не си лайквал украинци, може и да те пуснат. Аз съм слагал много лайкове, затова дори не искам да се опитвам да пътувам, защото ще ме затворят някъде", казва той.

Игор е купил апартамент в Мариупол малко преди Русия да нахлуе в Украйна през февруари 2022, но така и не е успял да живее в него.

Русия узаконява отнемането на имуществото на украинците

Руските окупатори започнаха да отнемат жилища от украинците в окупираните райони още след 2014, но това се превърна в систематична практика по-късно – когато през 2021 окупационната администрация на т.нар. "Донецка народна република" (ДНР) въведе понятието "безстопанствено" имущество. С него, според замисъла на окупаторите, може да се разполага или то може да се отнема "по съдебен път".

Ясни критерии за "безстопанственост" не бяха формулирани. Ето защо и много украинци, напуснали окупираните територии, за да не дават основания жилището да бъде признато за "безстопанствено", плащат комуналните услуги и молят познати периодично да ходят в жилищата.

От 2024 окупационните власти в Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области смятат неплащането на комуналните такси за повече от година за "безстопанственост", както и невписаното право на собственост в руския регистър на недвижимите имоти. Ако дадено жилищно помещение не се използва, то също се смята за безстопанствен имот, тъй като това създавало "заплаха за неговата безопасност".

В края на 2025 година Русия узакони това на федерално ниво, като предвиди възможността за прехвърляне на такова "безстопанствено" жилище на граждани на Русия.

В момента е трудно да се изчисли колко жилища могат да присвоят по този начин руските окупатори. През август 2025 шефът на "Росреестр" (руския регистър на недвижимите имоти – бел. ред.) Олег Скуфински заяви, че в окупираните украински територии има около 550 хиляди "безстопанствени" обекти. В момента само в Мариупол почти 13 хиляди жилища са включени в списъците с такива имоти, които окупационните власти публикуват на своите сайтове.

Имотът може да бъде изключен от тези списъци само при условие, че бъде пререгистриран в "Росреестр". Формално руското законодателство не изисква за това руско гражданство. Въпреки това, според източник на ДВ с контакти в окупационната администрация на Донецк, на практика пререгистрацията е невъзможна без руски паспорт.

В същото време Руската федерация ограничи срока на признаване на украинските документи за недвижими имоти – те се приемат само до 1 юли 2026 година. Успоредно с това е усложнена и самата процедура: вече не е възможно да се упълномощи трето лице в някое от руските консулства в чужбина: на практика за процедурата се налага заинтересованите лица да присъстват лично, т.е. да пътуват до окупираните територии, пише "Дойче веле".

Връщането в окупираните територии крие рискове

Правозащитници, с които ДВ разговаря, предупреждават да не се пътува до окупираните територии. "Съществуват сериозни рискове. С украински паспорт може да се влезе само през граничния пункт на летище "Шереметиево", където представители на Руската федерация извършват така наречената "филтрация". Може нещо да не им хареса – в отговорите или в телефона. Невъзможно е да се предскаже. В най-добрия случай се налага забрана за влизане, а в най-лошия – задържане с неизвестни последствия", предупреждава ръководителката на аналитичния отдел на Центъра за правата на човека ZMINA Онисия Синюк.

Освен това на всички тези украинци ще им се наложи да си извадят руски паспорт, за да могат да "пререгистрират" своя имот. Това също носи рискове, казва правозащитничката: "Например крие опасността да се премине военна служба в руската армия".

Според старшия юрист на благотворителния фонд "Схід SOS" Анатолий Колесников, чрез пререгистрацията на имуществото Русия иска да накара украинските граждани да си извадят руски паспорт, съответно да идентифицира нелоялните към руския режим и да конфискува имуществото им. Той подчертава, че такива действия противоречат на украинското и международното право. "Така например Хагската конвенция от 1907 г. забранява конфискацията на частна собственост и гарантира нейната неприкосновеност. Женевската конвенция за защита на гражданското население по време на война също забранява масовото изземване на имущество, което не е свързано с военна необходимост", обяснява юристът.