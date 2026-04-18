Унгария: как Мадяр смята да освободи превзетите медии

По време на интервю в студиото на унгарската обществена телевизия M1 Петер Мадяр влезе в полемика с главната редакторка на медията. Унгарската обществена телевизия отдавна не работи според журналистическите стандарти, посочва в тази връзка германската обществена медия АРД. През последните 16 години правителството на Виктор Орбан систематично я превърна в пропаганден апарат, който изключва опозицията, разяснява АРД, пише "Дойче Веле".

Още в началото на разговора Мадяр провокира водещата с думите: "Добро утро, госпожо главен редактор. Хубаво чувство е да съм тук отново - година и половина след като бях тук за последен път, когато все още на мен, на председателя на най-голямата партия, ми позволяваха достъп."

След тези думи водещата се опита да се защити: с имейли телевизията можела да докаже, че го били канили няколко пъти. На което Мадяр отвърна: "Госпожо редактор, до януари 2026 не ни поканихте. Пред телевизията имаше демонстрация. Но няма проблем, не изпитвам лична мъст, въпреки че от сутрин до вечер очерняхте мен, семейството и близките ми".

Част от програмата на партията на Мадяр е "тази фабрика за лъжи тук да бъде закрита", посочи в интервюто си бъдещият унгарски министър-председател. Заедно с останалите парламентарни партии и експертни организации неговото правителство ще гарантира независимото, безпристрастно и обективно отразяване на събитията, посочи Мадяр.

Обществена медия без новини?

Мадяр е категоричен, че разпространението на фалшиви новини трябва да бъде спряно незабавно. Да се остави обаче една обществена телевизия без новинарски емисии, докато не бъде гарантирано, че те ще се правят по журналистическите стандарти, е трудно осъществимо от юридическа гледна точка, казва за АРД независимият медиен изследовател и университетски професор от Будапеща Габор Поляк. Той припомня, че в програмата на партията "Тиса" е записано точно това - да бъдат преустановени само новинарските емисии.

"Не мога да си представя закон, според който обществените оператори няма да имат право да излъчват новини. Това звучи странно", казва той. Според Поляк при общественото радио и телевизия трябва да се започне от нулата – да се закрият и после да се изградят наново.

Уроците от Полша

През октомври 2023 Полша се изправи пред подобна ситуация, когато дяснопопулистката партия "Право и справедливост" (ПиС) беше отстранена от властта. И тогава новото правителство на Доналд Туск искаше да реформира полските обществени телевизия и радио, превърнали се в пропагандна машина.

Как се случи това описва бившият кореспондент на АРД в Полша Мартин Адам в книгата си "Експеримент. Какво можем да научим от борбата на Полша срещу десния популизъм". Той припомня, че преустройството на общественото радио и телевизия TVP протече доста бурно – политици от ПиС блокираха входовете на централата на обществената медия във Варшава.

В Полша обществените канали бяха напълно обновени от правителството на Доналд Туск. "Хитростта, с която се справиха тогава беше, че според полското законодателство телевизионните канали са държавна собственост. Тъй като по медийното законодателство не можеха да се назначат техни нови ръководства, те бяха ликвидирани по обиколен път – чрез назначаването на синдици", посочва Адам. "След това бяха назначени нови ръководства на телевизиите и днес те отново отразяват събитията относително свободно и безпристрастно", разказва той.

Мнозинството от две трети може да помогне

В Унгария нещата може би ще станат малко по-лесно – поне така смята медийният експерт от Будапеща Габор Поляк. Защото с конституционното си две трети мнозинство в парламента Петер Мадяр разполага с много по-голяма власт, отколкото Доналд Туск в Полша.

"С две трети мнозинство можеш да започнеш от нулата с общественото радио и телевизия. Но става въпрос и за частните медии. Имаме един напълно изкривен медиен пазар и се нуждаем от нов медиен орган, както и от нови условия за рекламния пазар", уверява той.

В участието си по обществената телевизия M1 Петер Мадяр обеща, че в никакъв случай няма да действа в нарушение на закона, а ще въведе нов, прозрачен медиен закон, посочва още германската обществена медия АРД.

В публикацията си тя припомня също така, че по време на голямата демонстрация пред унгарската държавна телевизия през 2024 Петер Мадяр изрича следните думи: "За това, което се случва тук откакто Орбан дойде на власт през 2010 година, не са си мечтали нито Гьобелс, нито дори севернокорейските диктатори".