Коментар на седмицата №2: Краят на Орбан и ефектът върху Тръмп, Путин и Зеленски

Шестнадесетгодишното управление на Виктор Орбан в Будапеща приключи, след като той призна изборно поражение от опозиционния кандидат Петер Мадяр на парламентарния вот в Унгария.

При почти напълно преброени гласове в неделя вечерта, Мадяр се очертава да спечели 138 от общо 199 места в парламента - мнозинство от две трети, което ще му даде широки правомощия за провеждане на дълбоки реформи.

„Унгарците казаха 'да' на Европа днес, казаха 'да' на една свободна Унгария", заяви Мадяр пред ликуващи свои привърженици на брега на Дунав, като призова лоялните на Орбан кадри в държавните институции да подадат оставки.

Орбан прие резултатите, заявявайки, че неговата партия ФИДЕС ще „служи на страната и унгарската нация от опозиция". Очаква се партията да получи около 55 депутатски места.

Последици отвъд Унгария

Резултатите от изборите имат отражение далеч извън границите на страната, като пренареждат политическия баланс в Европа.

Сред основните печеливши са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща. С оттеглянето на Орбан от властта Европейският съюз губи един от най-твърдите си вътрешни опоненти, който нееднократно използваше правото си на вето по ключови решения - включително финансовата помощ за Украйна, пише в свой анализ " Политико".

Орбан бе сред най-гласовитите критици на Брюксел, подхранвайки евроскептицизма и оспорвайки върховенството на закона в страната, което затрудняваше прилагането на европейското законодателство.

„Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една страна се връща към своя европейски път. Съюзът става по-силен", заяви фон дер Лайен малко след признаването на изборната загуба от Орбан.

По-рано тази година унгарското правителство блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна, въпреки че първоначално бе подкрепило решението през декември 2025 г. Според Орбан, спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба", преминаващ през Украйна, е било опит на Киев да повлияе на изборите чрез икономически натиск.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Мадяр за победата. „Украйна винаги е търсила добросъседски отношения с всички в Европа и е готова да задълбочи сътрудничеството си с Унгария", заяви той, подчертавайки готовността за „конструктивна съвместна работа".

Очаква се новият премиер да подобри отношенията с Брюксел и да деблокира помощта за Киев, макар позициите му да остават предпазливи - Мадяр се противопоставя на изпращането на унгарско оръжие или средства за Украйна, както и на ускорено присъединяване на страната към ЕС. Той предложи този въпрос да бъде подложен на референдум.

Младите избиратели и гражданското общество

Сред основните фактори за изборния резултат се оказаха младите унгарци. Проучванията преди вота показваха, че до две трети от хората под 30 години желаят край на управлението на Орбан.

В навечерието на изборите масови протестни концерти в Будапеща събраха стотици хиляди млади хора, много от които заявиха, че биха напуснали страната при нов мандат на Орбан.

В победната си реч Мадяр благодари именно на младите: „Благодаря ви, че върнахте надеждата - надеждата за промяна."

Съществена роля изиграха и независимите журналисти, които въпреки натиска и ограниченията — при положение че около 80% от медиите са под контрола на властта — разкриха данни за действия на правителството срещу опозицията и контакти с Кремъл по чувствителни европейски теми.

Международни отражения

Поражението на Орбан представлява удар и за администрацията на Доналд Тръмп, която загуби ключов съюзник в Европа. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посети Будапеща дни преди изборите в подкрепа на Орбан, а самият Тръмп неколкократно публично изрази подкрепата си за неговото преизбиране.

В същото време Русия също губи важен партньор в лицето на Будапеща. Президентът Владимир Путин остава без съюзник в рамките на ЕС, който често блокираше общи европейски позиции.

Икономика и вътрешни реформи

Сред очакваните печеливши са и лекарите в страната. Мадяр обеща увеличение на публичните инвестиции в здравеопазването с 1 милиард евро годишно - сектор, който от години страда от недофинансиране, дълги листи на чакащи и недостиг на кадри.

Под въпрос се поставя и бъдещето на мрежата от консервативни мозъчни тръстове, финансирани от правителството на Орбан, включително институции като Mathias Corvinus Collegium.

Същевременно бизнесмени, близки до досегашната власт - сред които Льоринц Месарош и Ищван Тиборц - рискуват да загубят привилегирования си достъп до обществени поръчки и европейски средства.

В речта си Мадяр обяви създаването на „служба за възстановяване на националното богатство", която ще разследва корупционни практики и ще търси отговорност от замесените. „Никога повече няма да бъдем държава без последствия", заяви той.