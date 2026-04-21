Без трошки на пътя - добре, но май ще купуваме по-скъпи коли

Път Снимка: Pixabay

Европа е напът да затвори последната вратичка за по-евтини автомобили и този път оправданието е гладът за суровини. Новите екологични разпоредби, които влизат в сила от август 2026 г., издигат рециклирането в култ и буквално ще разтърсят пазара на употребявани коли у нас. Философията е проста - заводите няма да се конкурират само за купувачи, а и за ламарината на старата ви кола, за да произведат от нея следващия модел.

Това превръща стария автомобил от трошка в стратегически ресурс. За собственика на 20-годишен автомобил ще бъде по-изгодно да го предаде за разглобяване, отколкото да го пусне в сайтовете за продажба. Това, от една страна, ще удари сивия сектор и за всеки автомобил ще се доказва техническа годност. Лошата новина е, че може да се вдигнат цените.

Пазарът ще стане по-прозрачен и чист, но и по-скъп. Но пък е крайно време автопаркът в България да започне да се обновява. Защото нова и здрава кола е далеч по-голяма гаранция за по-малко катастрофи, от движението на евтини “гробници” по пътя.

