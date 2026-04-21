Не слушайте какво говори Тръмп, следете стратегията

Иранският режим е отслабнал, но опасността, която представлява, все още е реална

Данните сочат, че предстоящата преговорна сесия в Исламабад няма да бъде обикновена дискусия, а изпитание, което може да определи посоката на развитие на региона за години напред, като възможностите изглеждат ограничени и изпълнени с рискове.

Днес погледите на света са насочени към Исламабад, защото това, което ще се случи там, изглежда като нещо повече от обикновен кръг преговори по обичайния дипломатически път; напротив, ситуацията прилича по-скоро на суров тест за стратегическите изчисления, тъй като геополитическите интереси се преплитат с явни военни заплахи. Тук се забелязват големите противоречия и разминавания между американската версия, която говори за високопоставена делегация, водена от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, и многократните ирански отричания за решение, или дори за споразумение за дневен ред на преговорите.

Този вид дипломатическо отричане обикновено предшества големи компромиси и вероятно ескалация, която променя облика на региона, тъй като на заден план стои сложният възел на пролива Ормуз, иранска икономика, обременена с безпрецедентна морска блокада, и преговорна маса в Пакистан, чрез която Вашингтон се опитва да наложи нов ред за сигурността в региона с пряк натиск, и тук стигаме до заключението, че иранските изявления, които описаха американските новини като медийна игра, изглеждат като част от преговорна тактика.

И във Вашингтон администрацията на Тръмп се проявява с увереност, граничеща с демонстративност: обявяването на посещение на високопоставена делегация, съчетано с намек за възможното лично присъствие на Тръмп в Пакистан за подписване на историческо споразумение, поставя иранското ръководство в затруднено положение, което ограничава възможностите му за отказ, и тук Вашингтон може би не изглежда като че ли преговаря в традиционния смисъл, колкото по-скоро принуждава Техеран да избере между приемането на „Пакистанското споразумение", съгласно условия, свързани с американските и регионалните интереси, или да се изправи пред мащабна кампания за унищожение, засягаща жизненоважни инфраструктурни съоръжения.

При разглеждане на настоящата обстановка става ясно, че заплахата вече не е шепот в затворени стаи, а е станала част от публичната реч, която самият Тръмп възприема, когато говори за удари по „всяка електроцентрала и всеки мост" в Иран, като подчертава, че „времето на любезността е приключило".

Напрежението се засилва

Това, което се случи от началото на конфликта с Иран, прилича повече на методична операция по разграждане, чиято сложност надхвърля тази на традиционната война. Един процес, съчетаващ военен удар с икономически натиск и преговорна стратегия, като всяка стъпка в него е била планирана така, че да стесни възможностите пред Техеран, докато не се оказа, че протокът Ормуз е обграден от САЩ и Иран не е в състояние да изстреля нито един куршум.

Четиридесет дни светът следи изявленията на Тръмп и неговите променливи заплахи за унищожаване на мостове и електроцентрали и връщане на Иран в „каменната ера". Шумът беше достатъчно силен, за да затъмни истинския ход на събитията, до степен, която накара много анализатори да заключат, че Вашингтон се лута. Но ретроспективният поглед разкрива последователен ход на събитията.

Първият удар беше насочен към структурата на вземането на решения: убийството на върховния лидер, началника на генералния щаб и десетки висши командири в синхронизирани удари в рамките на тридесет секунди премахна слоя, който имаше правомощията да взема решения като прекратяване на огъня, изчислено ескалиране или преговори от позиция на сила. Остатъците от държавната структура прекараха следващите дни в запълване на празнината: временен ръководен съвет, след това назначаване на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер и ускорени декларации за лоялност. Техеран отговори с дъжд от ракети и дронове срещу държавите в региона и западните бази – над 4600 ракети бяха насочени към съседните държави, особено ОАЕ, срещу около 930, насочени към Израел. Иранският разчет беше ясен: да удари съседите, за да принуди засегнатите държави да окажат натиск върху Вашингтон за прекратяване на войната, и да използва нарушената икономика и сигурност в Персийския залив като преговорна карта чрез посредници. Но ситуацията се обърна; ОАЕ отблъснаха над 92% от ракетите, а целените държави се превърнаха от потенциални посредници във враждебни страни, а иранската изолация се задълбочи, вместо да бъде пробита.

Темпото на ескалацията

От своя страна Вашингтон определи темпото на ескалацията още от самото начало: целенасочени удари по командно-контролни центрове, системи за противовъздушна отбрана и пускови установки. Честотата на изстрелванията на ирански балистични ракети рязко спадна през първата седмица в резултат на изчерпването на запасите и едновременното унищожаване на пусковите установки. След това ударите преминаха на по-дълбоко ниво: щабовете на Революционната гвардия, складовете за оръжие, разузнавателните бази. Няколко седмици по-късно секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани беше убит при израелски въздушен удар, насочен срещу среща на високо равнище по въпросите на сигурността. Лариджани се считаше за действителния лидер на страната след смъртта на Хаменей и за човека, подготвен предварително да управлява преходния етап. Неговото отстраняване премахна последния стратегически ум, способен да изгради сплотен преговорен път отвътре.

Американските самолети нанесоха два удара по военните съоръжения на остров Харк през който преминава 90% от иранския износ на петрол, като и в двата случая оставиха петролната инфраструктура непокътната. Посланието беше ясно: Вашингтон държи иранската петролна артерия като карта, но може да я разкъса във всеки момент. От друга страна, Иран смяташе, че притежава коз, когато затвори Ормуз за света и позволи само на своя петрол да преминава към Китай, като спечели около пет милиарда долара за четиридесет дни. Уравнението изглеждаше печелившо, но тази печалба беше примамка; след провала на преговорите в Исламабад Тръмп наложи морска блокада на иранските пристанища и в рамките на 36 часа морската търговия от и към Иран спря напълно. Военният министър Хегсет заяви: „Ние използваме по-малко от десет процента от силите на нашия флот, а Иран разполага с нула процента от своя флот". Блокадата, която Техеран смяташе за средство за натиск върху света, се превърна в примката, която се затягаше около врата му.

Три дни след налагането на блокадата Вашингтон отиде още по-далеч и отне от Техеран последните две карти, на които той разчиташе извън границите си. Министърът на финансите Скот Песънт обяви, че министерството е предупредило две китайски банки, че всякакви ирански средства в техните сметки означават незабавни вторични санкции, и че общите лицензии, които позволяваха потока на руски и ирански петрол, няма да бъдат подновени. Тръмп обяви, че Китай е съгласен да не изпраща оръжия в Иран. С две решения от Вашингтон беше прекъснат китайският финансов коридор и затворна руската петролна артерия, а блокадата се превърна от военна мярка срещу една държава в пренареждане на силите в три столици наведнъж.

Мащабът на срива

Числата говорят за мащаба на срива: иранското правителство оцени щетите на около 270 милиарда долара, като според предварителните оценки тази сума може да достигне около един трилион долара. Централната банка уведоми президента Пезешкиан, че възстановяването може да отнеме 12 години. Риалът загуби международната си покупателна способност и се превърна в най-незначителната валута в света, а правителството бе принудено да пусне в обращение банкнота от 10 милиона риала, равняваща се на 7 долара. Износът на нефтохимически продукти, който носеше между 13 и 15 милиарда долара годишно, бе напълно спрян.

Примирието изтича на 22 април, а в рамките на шест седмици всяка карта, която беше раздадена, се превърна в тежест: ударите срещу шестнадесет държави задълбочиха изолацията, затварянето на Ормуз даде на Вашингтон претекст за блокада, а Китай отстъпи под натиска на санкциите. Всяка иранска карта изглеждаше печеливша в първия момент, но в крайна сметка се превърна в част от път с ограничени възможности.

На петдесетия ден от войната Иракчи обяви, че проливът Ормуз е напълно отворен за търговско корабоплаване, като ограничи обявяването с две изречения: „В съответствие с примирието в Ливан" и „През оставащия период от примирието", в опит да представи отстъпката като суверенен акт. Но моментът разкрива обратното; проливът беше отворен под американската морска блокада и при условията на другата страна.

Иракчи, иранският външен министър и преговарящ, обобщи опита си в книгата „Силата на преговорите". Тръмп го изпревари с десетилетия с книгата „Изкуството на сделката". Но това, което разкри тази конфронтация, е, че само преговорите не определят резултата и че изкуството на преговорите започва там, където свършва способността на противника да каже „не". А който иска да разбере какво се случи, не трябва да слуша нито това, което казва Тръмп, нито това, което заявява Иракчи, а да прочете какво е постигнала стратегията на място.

Ходът на преговорите

По отношение на хода на преговорите и въпросите, които се обсъждат между двете страни, посланик Дейвид Сатърфийлд, директор на „Института Бейкър за публична политика" към американския университет „Райс" поясни, че „този въпрос (за пролива) все още предстои да бъде решен". Но нека разгледаме казаното, или поне това, което се обсъжда от американска страна, а именно освобождаването на ирански активи и отмяната на замразяването им, като свързаните с това суми възлизат на 6 милиарда долара, които се държат от Катар, в допълнение към някои други средства, сред които и тези, дължими от Ирак на Иран. И свързани с плащанията за пренесена електроенергия, които възлизат на около 20 или 21 милиарда долара. Фактът, че този въпрос е предмет на обсъждане, е изключително интересен, защото е ясно, че Иран има дълбоки и значителни икономически нужди."

„Разбира се, според мнозина Иран излиза от войната осакатен и изтощен, с значително намалени възможности, но при наличието на изключително твърд режим, който държи юздите в цялата страна, и доказана способност да ескалира конфликта по начин, с който САЩ не могат да се справят, това не е добър резултат."