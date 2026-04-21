Тълковен речник за клетия купувач на имот в София

1. “Тристаен апартамент” – помещение, състоящо се от една стая (хол), в която е натъпкано всичко от кухнята до пералнята, и две килии, в които, ако влезеш с по-широки рамене, трябва да излизаш на заден ход. Реално - гарсониера с амбиции.

2. “Комуникативно място”/“Топлокация” – буквално означава, че спирката на рейса е в хола ви, а трамваят минава толкова близо, че ви разбърква кафето сутрин чрез вибрации.

3. “Дизайнерско обзавеждане” – мебели от ИКЕА, сглобени от пиян майстор, комбинирани с LED лента под дивана, която свети в циганско розово. Цената на имота автоматично скача с 50 хил. евро, защото някой е купил ваза от Jysk и е сложил изкуствена палма в ъгъла.

4. “Ателие” – мазе или таванско помещение, в което таванът е толкова нисък, че трябва да живеете в позиция “полуклек”.

5. “Чиста площ” – митична концепция, подобна на Атлантида. Никой не я е виждал. Включва дебелината на стените, половината от тротоара пред входа, мечтите на инвеститора и въздушното пространство над блока.

6. “Луксозно строителство” – сградата е облепена с фибран, боядисана е в цвят “пъпеш” и има входна врата, която изглежда скъпа, докато не я духне вятърът. Стълбището е толкова тясно, че ако си купиш хладилник, трябва да го вкарваш през терасата с кран.

7. “Брокер” – митично същество, чиято основна функция е да отключи една врата, да каже “Вижте колко е просторно” (в стая от 9 кв.м) и да ви поиска сума, равняваща се на годишния бюджет на малка африканска държава.

8. “Близо до парк” – има едно изсъхнало дърво в радиус от 2 км, под което се събират всички квартални кучета, или сте на 15 мин с кола от парка (ако няма задръстване, което се случва само на Великден в 4 сутринта).

9. “На шпакловка и замазка” – платили сте 300 хил. евро, за да получите пещера, в която тепърва трябва да вложите още 100 000 евро, 2 развода и 3 нервни кризи, за да заприлича на нещо, в което не те хваща тетанус само от гледане.

(От фейсбук)