Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата. България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има по-равни от равните.

Но тази битка не свършва с изборите. Тя започва оттам - има предпоставки за стабилно управление, но тепърва предстои да видим дали има истинска воля за дълбоки реформи.

И понеже ме питат постоянно какво мисля за резултатите от изборите – моят отговор не се е променил, независимо дали от другата страна имам служебно или редовно правителство и кой стои зад него.

Моята цел е да защитавам интересите на всички софиянци, независимо от политическия им избор.

И очаквам същото от националната власт – отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето НИ.

Големите теми на София изискват партньорство:

- Ще има ли воля да се подобри достъпността на Витоша, или общината ще продължи да бъде единствената активна страна?

- Ще се задвижи ли околовръстният път?

- Ще има ли още повече усилия за реализирането на детската болница?

- Ще получи ли София справедлив дял за училищата и детските градини, от които има нужда градът?

- Ще има ли справедливо финансиране на градския транспорт с хоризонт за дългосрочно развитие, а не поредното временно „замазване" на проблемите?

- Ще спрат ли забавянията и ще се плаща ли навреме за инфраструктура?

- Ще има ли реално съдействие от МВР, МОСВ и МЗХ в борбата с незаконните сметища?

- Ще задвижим ли работеща депозитна система?

- Ще дадем ли възможност на общините да се занимават с оползотворяване на рециклируемите отпадъци?

- Ще приемем ли нужните законови промени в ЗУТ и ЗУЗСО, за да подредим градоустройството?

- Има ли воля за съвместна работа по довършване на електронното разрешително за строеж и дигитализацията на ключовите процеси в строителството?

И най-важното: ще спре ли практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия?

Защото когато няма правила, а властта се използва за поощряване на „своите", спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета. Те са проблем за целия град.

София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната. Подкрепата за града не може да бъде услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика.

Нашият подход остава непроменен.

Институционално и държавнически ще си сътрудничим с всяко управление, което е готово да работи в интерес на страната.

Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници.

(От фейсбук)