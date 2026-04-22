Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата. България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има по-равни от равните.
Но тази битка не свършва с изборите. Тя започва оттам - има предпоставки за стабилно управление, но тепърва предстои да видим дали има истинска воля за дълбоки реформи.
И понеже ме питат постоянно какво мисля за резултатите от изборите – моят отговор не се е променил, независимо дали от другата страна имам служебно или редовно правителство и кой стои зад него.
Моята цел е да защитавам интересите на всички софиянци, независимо от политическия им избор.
И очаквам същото от националната власт – отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето НИ.
Големите теми на София изискват партньорство:
- Ще има ли воля да се подобри достъпността на Витоша, или общината ще продължи да бъде единствената активна страна?
- Ще се задвижи ли околовръстният път?
- Ще има ли още повече усилия за реализирането на детската болница?
- Ще получи ли София справедлив дял за училищата и детските градини, от които има нужда градът?
- Ще има ли справедливо финансиране на градския транспорт с хоризонт за дългосрочно развитие, а не поредното временно „замазване" на проблемите?
- Ще спрат ли забавянията и ще се плаща ли навреме за инфраструктура?
- Ще има ли реално съдействие от МВР, МОСВ и МЗХ в борбата с незаконните сметища?
- Ще задвижим ли работеща депозитна система?
- Ще дадем ли възможност на общините да се занимават с оползотворяване на рециклируемите отпадъци?
- Ще приемем ли нужните законови промени в ЗУТ и ЗУЗСО, за да подредим градоустройството?
- Има ли воля за съвместна работа по довършване на електронното разрешително за строеж и дигитализацията на ключовите процеси в строителството?
И най-важното: ще спре ли практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия?
Защото когато няма правила, а властта се използва за поощряване на „своите", спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета. Те са проблем за целия град.
София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната. Подкрепата за града не може да бъде услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика.
Нашият подход остава непроменен.
Институционално и държавнически ще си сътрудничим с всяко управление, което е готово да работи в интерес на страната.
Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници.
(От фейсбук)
