Кога най-после ще връщаме опаковки срещу пари?

България е на прага на решение, което Европа вече отдавна е превърнала в стандарт - депозитната система за опаковки. След години на обещания, отлагания и смяна на концепции темата пак е на масата с промени в закон.



Това е една от малкото реформи, при които ползите са ясни, измерими и пряко видими за всеки. Редица държави постигат над 90% събираемост на пластмасови бутилки и кенове. Това означава по-малко отпадък в природата, по-чисти градове и рязко намаляване на разходите за почистване. В България, където пластмасата все още масово попада извън системата за рециклиране, ефектът би бил още по-осезаем.

Има и икономически стимул - потребителят плаща, но си връща парите. Това създава най-работещия механизъм за промяна на поведение. В същото време бизнесът получава суровина за рециклиране, което намалява разходите в дългосрочен план.

Само че у нас от 2022 г. концепцията сменя посоки и всеки път завършва с отлагане. Остава надеждата, че този път промените ще се случат и ще има депозитна система, която не само изглежда добре на хартия, а работи в ежедневието.

Повече по темата четете тук.