У нас - рай за младите пушачи. Кога ще стигнем британците по забрани (а трябва ли)?

Драконовски мерки срещу младите пушачи предвижда ново законодателство във Великобритания. Деца на 17 години и по-малки ще бъдат обект на доживотна забрана да купуват цигари, след като британският парламент постигна споразумение за т.нар. поколение без тютюнев дим. Така родените след 1 януари 2009 г. никога няма да могат законно да пушат през живота си, а ограниченията обхващат и употребата на електронни цигари. Темата предизвика спорове в социалните мрежи.

Не съм пушач, но със забрана нищо не става, пише във фейсбук Стоянка Симеонова. Според нея трябва превенция и осъзнатост. Сега ще отворят вратите за черния пазар и така и няма да има регулация или по-малка и също няма да се плащат данъци, пише още тя.

Според Павлинка Михайлова проблемът е другаде. Да бяха забранили алкохола, щеше да спаси още повече хора и нещастни животи, уточни тя.

На същото мнение е и Наталия Любомирова, според която захарта убива повече хора от цигарите. Рай за контрабанда и все по широка употреба на наркотици ще се наблюдава сред тези млади хора, предупреждава тя.

Янко Тихов споделя, че в Англия пушенето на цигари отдавна е в сериозен спад. В Лондон в моето обкръжение почти никой вече не пуши, а тези, които все още го правят, плащат абсурдно високи цени за една кутия и реално са изтласкани извън нормалната социална среда. Според него социалното пушене на практика изчезва и остава предимно концентрирано в по-уязвими социални групи и райони с по-нисък стандарт на живот.

Боян Толев се надява: Дай боже скоро и в България.

Дали у нас е възможна подобна мярка. Анелия Керенска е скептична: Толкова младежи, които пушат в България, другаде не съм видяла. А уж има закони. Идеята е добра, но за жалост, в България нищо не е както трябва по отношение на спазване на закони, пише още тя.

Таня Илиева споделя, че и Австралия също е въвела подобен закон. А в България тийнейджърите крепят тази индустрия, пише още тя във фейсбук. А Борислав Велчев се шегува: Скоро и такса дишане ще плащат там.