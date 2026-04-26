Поздравявам родителите с петицията с "Когато цъфнат теменугите"

Венета Гергова

Близо 500 родители изпратили петиция до Министерството на образованието, назована "Да се учи само българска литература до пети клас", понеже децата четяли "британски, еврейски, украински, ромски, френски, шведски, италиански, турски, китайски и американски произведения", а "най-лесно е да се пробие националната сигурност на един народ чрез заличаването на неговата памет, култура и история".

Искам да поздравя тези родители с едно от любимите ми български стихотворения:

Когато цъфнат теменугите

и работите тръгнат зле,

еби им майката на другите

и гледай ти да си добре.

Еби им майката на другите

и в себе си утеха намери.

И ако в себе си утеха не намериш,

еби си майката и ти!

Пеньо Пенев

