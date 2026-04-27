Краси и Пръча май не разбраха, че МВР ги е преборило

Част от контрольорите на гласове просто са сменили вятъра, а други дори и това не са направили, показват, за съжаление, резултатите в “съмнителните” секции

На 19 април купуването на гласове е било преборено и България е провела най-честните избори досега.

С това гръмко заключение се похвали във внимателно режисирано видео в социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров два дни след вота за 52-ия парламент, спечелен от “Прогресивна България” на бившия президент Румен Радев.

Основанията на Гюров, вътрешния министър Емил Дечев и главния секретар на МВР Георги Кандев са подадените 200% повече сигнали до МВР за купуване на гласове. И прибраните от полицаите при акции срещу търговци близо 2 млн. евро.

През цялата предизборна кампания правителството даде всичко от себе си, а специално наети екипи създаваха тикток видеа, за да ни убедят, че борят търговията с гласове. Включително и чрез драматично видео на Емил Дечев и Георги Кандев в нощта на изборите, в което обявиха свoеобразна класация на купувачите на гласове.

И двамата подчертаха, че безспорен първенец в подадените сигнали е ДПС, на второ място поставиха ГЕРБ. Имаше и сигнали срещу ПП-ДБ и “Прогресивна България”, но в десетки пъти по-малко от тези срещу шампионите. Последва съставянето на списък на лица с имунитети, които участвали в купуването на гласове, който Мария Цънцарова в новия формат "Извън ефир" изчете с патос пред служебния премиер имена, сред които и това на Иван Демерджиев от "Прогресивна България". Бързо се оказа, че един от най-вероятните бъдещи вътрешни министри, е бил "натопен" от предшественика си в МВР Калин Стоянов заради загубената битка за Пазарджик.

Цънцарова обаче подчерта присъствието в този списък на варненския “бизнесмен” Дидо Дънката, който дори бил избягал в чужбина. А някак си между другото се промъкна от устата на премиера Гюров и името на досегашния депутат от ПП Явор Божанков, който пък точно в кампанията реши да избяга от пътна проверка на полицейски патрул.

Резултатите в така наречените “съмнителни секции” обаче показват известно изкривяване на тази картинка. И

в най-добрия случай може да се каже, че МВР е опитало

да пребори търговията с гласове, но доста от публично известните дори търговци на гласове не са и разбрали за това.

Проверка на “Дойче веле” в изборните секции в пазарджишките села, които на частничните местни избори бяха обявени за тотално купени, показва и известно преориентиране на купувачите на гласове. В тези села има дълга история на масова промяна в гласуването в късо времево отстояние, което обикновено е индикатор за поне опити вотът да не е честен.

Първо невиждана подкрепа за ГЕРБ, след това за ДПС, сега стигат до ПБ. И все с резултати между 65 и 70% от подадените в тези секции гласове.

А през 2001 г., когато като служебен вътрешен министър Бойко Рашков отново бе обявил война на търговците на гласове, тези села просто единодушно не гласуваха, припомня “Дойче веле”.

Подобно странно преориентиране обаче показват и секции в други области и избирателни райони. В област Габрово има няколко от т.нар. “съмнителни секции”.

В севлиевското село Душево например гласовете през 2021 година се разпределят сравнително равно между ГЕРБ и БСП, следва осезаема поява на ДПС през октомври 2024 година, когато вече БСП ги няма в избирателните предпочитания, за да се стигне до категорични мнозинство на “Прогресивна България” в селото на сегашните избори. ГЕРБ, между другото, са запазили част от почитателите си в Душево, но ДПС вече ги няма там.

Подобна е картината и в осма секция на Дряново, където са съсредоточени гласовете на ромския квартал в града. На октомврийските избори през 2024 г. там в отношение 2:1 ДПС и АПС си разпределят 56 гласа. През 2023 г. почти равни са БСП и ДПС, както се е случило и през 2021 г. На 19 април обаче тази секция е преминала рязко към ПБ, които бият в съотношение 2:1 БСП. А досегашният устойчив шампион ДПС има едва 8 гласа.

Една от най-емблематичните секции на изборите от октомври 2024 година пък стана тази в кафе “Бистрото” на село Гърмен. Там разследване на БНТ показа как на видеозаписите при броенето се чува глас, който казва, че

“на Краси му трябват над 300 гласа”

и започва натаманяване на бюлетините, така че Краси да получи над 300. Въпреки че секцията бе от тези, които бяха проверени от Конституционния съд, резултатите в нея тогава бяха следните – ДПС взема 362 гласа, БСП е с 90, а ГЕРБ има 53. Останалите партии не съществуват за тази секция, ако изключим 2 гласа за ПП-ДБ.

На 19 април резултатът в същата секция в село Гърмен е 205 гласа за ДПС и 94 за “Прогресивна България”.

Други емблематични секции са тези в Борован, Бяла Слатина и Галиче около Враца. Там от години победителят на изборите се определя от осъждания за участие в престъпна група Йордан Тонов, известен още като Данчо Пръча. Преди изборите през октомври 2024 година името му бе обявено в списъка на “Българските елфи” с купувачи на гласове, който бе предаден на МВР. Тоест и той като Краси от Гърмен не е точно анонимен и неизвестен купувач на гласове. В една от секциите в село Борован с номер 060500002 резултатите показват следното. И на изборите на 19 април, и на тези през октомври 2024 година гласувалите са приблизително еднакъв брой, вариращ малко над 50% от избирателите по списък. През 2024 година там ГЕРБ става победител със 97 гласа, следват ДПС с 50, БСП с 21 и ИТН с 11 гласа. На 19 април и тази секция се преобръща. Победител вече е “Прогресивна България” със 169 гласа, а ГЕРБ остават втори с 67. В другата секция в Борован победител отново е ПБ със 166 гласа, а ГЕРБ са втори със 142 гласа. На предните парламентарни избори там победителят е бил ДПС със 160 гласа, а ГЕРБ отново е втори.

Подобна е картината на преобръщането и в емблематичното село Галиче във всяка една от трите секции на селото.

Една от най-интересните общини в България пък на всички избори в последните 5 години стана община Хитрино. Първоначално тази шуменска община бе твърдо в подкрепа на ДПС, последва преливане към ГЕРБ. Докато през 2021 г. не бе превзета от “Демократична България” с усилията на съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев. Това “осъзнаване” на малката турска община в Делиормана бе отдадено на включването на представители на етническото малцинство в листата. Но и на усилията на несменяемия кмет на Хитрино Нуридин Исмаил. “Работих за “Демократична България”, обявява Исмаил пред “Свободна Европа” след първата изненадваща победа на ДБ в Хитрино.

Очевидно той продължава да осъзнава, че

най-важната тема за Хитрино е смяната на главния прокурор

– основната кауза на ПП-ДБ. Като осигурява на всички избори равен брой гласове на коалицията. На вота през октомври 2024 година например в секцията в с. Байково гласовете за ПП-ДБ са 78 с отчетливо натрупване на преференции върху един от кандидатите в листата – похват, който се ползва от доста от търговците и контрольорите на гласове, за да се види дали контролираният вот е отишъл правилно, или не. На вота на 19 април в тази секция ПП-ДБ имат 77 гласа, а победителят в изборите “Прогресивна България” е ограничил вълната си от ентусиазирани гласоподаватели до четирима души. А в село Близнаци пък вотът за ПП-ДБ дори се е удвоил – от петдесетина гласа през 2024 година на 80 тази. Същата е картината и в с. Върбак и останалите секции на община Хитрино. Между другото, това е вероятно единствената община в цяла България, в която ПП-ДБ печелят изключително и само с хартиени бюлетини, въпреки че принципно са прокламатори на машинното гласуване.

Очевидно и Нуридин подобно на Краси и Пръча почти не е усетил дейността на МВР. И дори не му се е наложило и да усеща промяна в посоката на вятъра.

А за комисар Георги Кандев, ако бъде оставен на поста главен секретар на МВР, трябва да светне червена лампа, че търговията с гласове не може да се бори само и главно с бройки сигнали и видеа в социалните мрежи. То и без това на правителствения тикток екип на служебната власт му свършва договорът.