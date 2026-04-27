Може ли земеделец и цигуларка да почиват по едно и също време?

Когато едно правителство определя по административен път делничен понеделник за всеобщ почивен ден, защото празникът се е паднал в събота или неделя, когато народът и без това не работи, прави нещо, меко казано, глупаво.

Това е все едно да сравниш работното време на един земеделец с работния график на една цигуларка. Става дума за две коренно различни дейности, при които често пъти естеството на работата изисква да се работи, когато всички останали почиват. Една цигуларка трябва да свири по 6-8 часа всеки ден и да изнася концерти, когато останалите хора по принцип почиват. А земеделецът е зависим от капризите на времето или от обстоятелството, че животните му са решили примерно да раждат малките си точно в събота срещу неделя.

Трудно е да се съгласуват универсални почивни дни за всички, но още по-трудно става, когато те са прекалено много. Ако германецът работи 253 дни в годината, а българинът - само 248, естествено, че германецът ще е с цяла работна седмица по-напред. Ще е произвел и спечелил повече, да не говорим, че през цялото време е бил по-дисциплиниран и по-производителен. Нека тогава да не се чудим защо живее по-добре от нас.

Между другото, в Германия, а и в още ред други европейски държави универсалните магазини и хипермаркетите изобщо не работят в неделя, а в събота - само до обед. От наша гледна точка може би е жестоко да останеш без хранителни продукти в неделя, но всеобщата криза за кадри май подсказва, че по-добрият вариант е да си по-организиран и да си напазаруваш в петък и събота.

