Марек Мора, вицепрезидент на ЕИБ: С помощ от JEREMIE имате едни от най-добрите стартъп екосистеми

Отворени сме за бизнес и с публичния, и с частния сектор, казва финансистът

- Позабравили ли сме по-стари програми за малките и средните фирми, г-н Мора? Да си припомним например JEREMIE още ли е атрактивен инструмент?

- Изключително съм доволен, че първото ми посещение в България като вицепрезидент на ЕИБ съвпадна със специално събитие, посветено на европейската инициатива JEREMIE, една изключително успешна програма. ЕИФ, който е част от Групата на ЕИБ, управлява инициативата в България още от стартирането ѝ през 2010 г., и то с впечатляващи резултати. Над 10 000 малки и средни предприятия са получили подкрепа. Инвестирани са над 1,6 млрд. евро под формата на заеми и дялови инвестиции, което представлява приблизително петкратно умножаване на първоначалния ресурс от 350 млн. евро от структурните фондове на ЕС.

Тази инициатива помогна талантливи и иновативни предприемачи да останат в страната и е в основата на изграждането на модерен пазар за рисков капитал тук.

Днес България има една от най-добрите стартъп екосистеми в Югоизточна Европа – с близо 500 финансирани стартъпа, три еднорога — Payhawk, SiteGround и Shelly Group, и над 30 активни инвестиционни фонда.

- Предлага ли нови възможности JEREMIE днес?

- Отваряме нова глава за JEREMIE България, след като българското правителство удължи мандата на ЕИФ с още 10 години. Около 210 млн. евро, възстановени от предишни успешни инвестиции, както и допълнителни публични средства от рециклирано финансиране, ще бъдат реинвестирани в икономиката. Този ресурс ще подкрепи иновативни и високотехнологични компании и особено тези, които работят в области като изкуствен интелект, микроелектроника, квантови и космически технологии, чисти технологии и отбрана.

Особено внимание ще обърнем на стартъпите, които са готови да се разрастват, и ще предоставим достатъчно капитал, така че да могат да останат в България, вместо да търсят финансиране отвъд океана, което често води и до преместването им.

Групата на ЕИБ е и основният партньор по програмата InvestEU, създадена в подкрепа на устойчивото възстановяване на Европа след пандемията. Тя мобилизира публично и частно финансиране за стратегически инвестиции в Европа. Чрез InvestEU финансираме големи проекти като карго терминала във Варна, който ще подпомогне по-екологичния морски транспорт и ще укрепи икономиката на региона. Проектът напредва по план и се очаква да влезе в експлоатация до края на годината.

Малките и средните предприятия в страната вече имат по-лесен достъп до финансиране благодаредение на новите гаранционни и дялови инструменти, които предлагаме по ПВУ. След бързото им внедряване българското правителство и ЕК се договориха миналата година да увеличат приноса от плана, като така допълнително се ускори ефектът на кредитните гаранции. Очаква се допълнителното финансиране да бъде достъпно на пазара в следващите месеци.

- Изискват ли глобалната несигурност и военните конфликти нови форми на сътрудничество с правителства и банки? Ако да, какви?

- В момента сме свидетели на дълбоки промени в установения глобален ред, като почти ежедневно възникват нови предизвикателства. В тази бързо променяща се среда Европа доказва, че може да се адаптира и да защитава позициите си, като все повече се насочва към инвестиции и реформи, които да я направят не само устойчива, но и привлекателна в един все по-непредсказуем свят.

Ние като банка на ЕС също се адаптираме бързо. Актуализирахме дългосрочните си приоритети, за да отразим новите реалности. Докато действията в областта на климата и опазването на околната среда остават в центъра, ЕИБ вече поставя равен акцент върху дигитализацията, сигурността и отбраната, социалното и териториалното сближаване и инвестициите в модерна инфраструктура. През 2025 г. постигнахме нов рекорд при инвестициите в сигурност и отбрана с над 4 млрд. евро — значително над поставената цел за миналата година.

За 2026 г. одобрихме увеличен дял на финансирането за сигурност и отбрана, съответстващ на 5% от общото финансиране в рамките на ЕС. Тясното сътрудничество с правителства, публични институции и европейски финансови посредници е от ключово значение за бързото мобилизиране на мащабни инвестиции, за укрепването на стратегическата автономия на Европа и за гарантиране, че регионите и секторите, най-уязвими към сътресения, могат да се адаптират и да останат конкурентоспособни.

- Как новите приоритети се отразяват на партньорството ви с България?

- Имаме много добри отношения с българските власти и активно подкрепяме усилията на правителството за ускоряване на зелената и цифровата трансформация, повишаване на енергийната ефективност, развитие на по-малко въглеродно интензивен транспорт и подобряване на здравните услуги. Само миналата година нашето финансиране в България се увеличи със 72% до 646 млн. евро, като подкрепи бизнеса, работните места и иновациите в цялата страна. Очаква се това финансиране да мобилизира инвестиции в размер на около 2,2 млрд. евро и да подпомогне икономическото, екологичното и социалното сближаване на страната с останалата част от ЕС. Групата на ЕИБ е уникална финансова институция: освен че предоставяме финансиране и подкрепяме проекти, финансирани от ЕС, ние предлагаме и консултантска помощ, която подпомага изграждането на устойчиви проекти още от самото начало. България е сред водещите бенефициенти на нашите консултантски услуги.

Нашите екипи подпомагат редица ключови за страната проекти — от подобряване на водната инфраструктура до разработване на план за трансформация на комплекса “Марица - изток”. Нашите консултантски експерти работят и с Министерството на здравеопазването за създаването на стабилен модел за Националната детска болница в София. Това са само няколко примера.

Работим и в тясно сътрудничество с търговските банки тук, за да предоставяме финансови инструменти, които улесняват достъпа до финансиране за малките компании и подпомагат техния зелен и цифров преход. Нашето послание е ясно: ние сме отворени за бизнес — както за партньори от публичния, така и от частния сектор.

- Това, че приехме еврото, ще улесни ли работата ви с българските компании?

- Групата на ЕИБ оперира в целия Европейски съюз и извън него, подкрепяйки инвестиции в устойчиви проекти, които допринасят за икономическата устойчивост и по-добрия стандарт на живот. Приемането на еврото от България е важна стъпка в процеса на интеграцията на страната в ЕС, но то не променя мандата на Групата на ЕИБ или установения ни подход в страната. Макар Групата на ЕИБ да продължава да работи с България по същия начин както и преди - нашите договори винаги са били деноминирани в евро, финансираните от нас компании ще са изложени на по-ниски финансови рискове, ще се възползват от по-голяма стабилност и ще бъдат по-добре позиционирани да инвестират, да въвеждат иновации и да растат в рамките на еврозоната.

- Ако глобалната инфлация отново започне да расте, каква ще е реакцията на Групата на ЕИБ?

- Когато инфлацията се повишава и икономическата несигурност нараства, Групата на ЕИБ разполага с ефективни инструменти да подкрепя европейската икономика по контрацикличен начин. Нашият мандат е насочен към дългосрочни инвестиции, а моделът ни на финансиране ни позволява да продължим да предоставяме достъпно финансиране дори когато пазарите станат по-волатилни. Именно затова е създадена ЕИБ - за да поддържа инвестиционната активност в трудни икономически условия.

През годините Групата на ЕИБ последователно е доказвала тази стабилизираща роля. Дори в периоди на висока инфлация и по-строги финансови условия, когато частните инвестиции са под натиск, ние продължаваме да мобилизираме мащабни инвестиции. Тези операции спомагат за смекчаване на спада в инвестициите, който често съпътства инфлационните шокове, като по този начин защитават конкурентоспособността и икономическата стабилност на Европа. Благодарение на нашия рейтинг AAA можем да продължим да предоставяме достъпно, дългосрочно финансиране дори в условия на нестабилни пазари. Също така можем да разширяваме гаранциите и инструментите за споделяне на риска.

СВ

От 20 октомври 2025 г. Марек Мора е вицепрезидент на ЕИБ с ресори политиката на сближаване, както и за инвестициите във водния сектор и здравеопазването. Преди това е бил заместник-министър на финансите на Чешката република. заместник-управител на Чешката национална банка и е заемал висши длъжности в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.