Това е истината за изборите от 19 април. Служебното правителство зорко наблюдаваше традиционните купувачи и корпоративни мрежи за контрол и влияние на ГЕРБ и ДПС да нямат достъп до гласовете, които обикновено получават чрез тези методи. И отвориха широк коридор всички тези възможности за купен и корпоративен вот да бъдат в пълно разположение на прогресивна България. В това няма нищо чудно. Основните структури на българската олигархия (наследниците на висшия ешелон на Държавна сигурност) взеха решение да оттеглят своята подкрепа за досегашните партии на статуквото и да подкрепят новата "прогресивна алтернатива". Като този път амбицията е не просто подмяна на политическите представители на олигархичното управление, а по-дълбочинна промяна в системата на олигархичен контрол - институционална, идеологическа, геополитическа. В посока свръхконцентрация на властта и политически авторитаризъм. В каква степен тази амбиция за промяна ще се реализира, зависи не само от тях, но и от нас. Все още зависи и от нас. Докога - докато не се откажем да борим за нашите собствени граждански права и интереси против арогантността на олигархичния грабеж.

(от Фейсбук)