ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22744157 www.24chasa.bg

40% от браковете у нас завършват с развод (Графика)

Снимка: Архив

Българите се развеждат два пъти по-често от съседите румънци - у нас 40% от браковете се разпадат, докато при северните ни съседи едва 21%, показват данни на Евростат от 2024 г. Молдовци и словаци (по 40%), поляци (38%), британци (41%) австрийци и швейцарци (по 42%) гонят същия дял разделени. Шампиони  обаче са португалци (79%), руснаци (73%), испанци (64%) и украинци (60%). Шведи (54%)и французи (55%) се развеждат колкото в Куба (55%). Разводите в САЩ са 45%.


Снимка: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

