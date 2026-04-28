40% от браковете у нас завършват с развод (Графика)

Българите се развеждат два пъти по-често от съседите румънци - у нас 40% от браковете се разпадат, докато при северните ни съседи едва 21%, показват данни на Евростат от 2024 г. Молдовци и словаци (по 40%), поляци (38%), британци (41%) австрийци и швейцарци (по 42%) гонят същия дял разделени. Шампиони обаче са португалци (79%), руснаци (73%), испанци (64%) и украинци (60%). Шведи (54%)и французи (55%) се развеждат колкото в Куба (55%). Разводите в САЩ са 45%.

