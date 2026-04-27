Заплати и цени догонват ЕС, но кои са по-бързи

Според данните на Евростат ръстът на заплатите в България за последните 5 години е впечатляващ - те са се увеличили кумулативно с 84,2%, докато инфлацията за същия период е 34,1%

В същото време обаче КНСБ установява, че над 1,5 млн. работещи не могат да се измъкнат от капана на недоимъка и доходите им са под нужните 1054 евро, за да живеят що-годе нормално.

Има ли противоречие между двете твърдения? Всъщност не.

Когато базата, от която тръгват заплатите, е твърде ниска, а държавата е в състояние на догонване на средноевропейското равнище, е естествено заплатите да се вдигат. В Люксембург например това няма как да става чак с такива темпове, защото заплатите там и стандартът на живот биха се изстреляли в небето.

Но дори след увеличението минималната заплата у нас е най-ниската в Евросъюза - едва 620 евро, докато в Люксембург е 2704 евро.

Лошото у нас е, че и цените се стремят да догонят равнището в Европа и в тази надпревара губещ винаги остава обикновеният човек.

